車のカスタムパーツや内装アクセサリー、カーケア用品まで、幅広く展開する株式会社カクタスコーポレーションは、全国の大型カー用品店でプレミアムツアーを実施する。

10月4～5日は、スーパーオートバックス姫路店店にて開催。

イベントでないと滅多に出会えないアイテムやお買い得なアイテムが登場したり、体験会やキャンペーンなども行われるので、お近くにお住まいの方は是非足を運んでみよう。

D.A.D プレミアムツアー 2025 が開催！

プレミアムツアーでは、イベントならではの「レアなアイテム」、更に開催期間限定の「プレミアムプライス」もご用意しております。

プレミアムカーケアシリーズの実演やベッドキットの体験も実施。定番モデルから最新アイテムまで、豊富なアイテムを展示しておりますので、見て、触れてご検討いただけます。

ツアー会場では参加型の投稿キャンペーンや「ホイール購入キャンペーン」などの企画も同時開催！

そして、プレミアムツアーでしか手に入らない「限定アイテム」も多数販売します！チャームプレート、ミニフラッグ、フェイスタオル、Tシャツ、デモカープレート、ボトルホールドサーモタンブラーなど、ツアー限定アイテムが多数ございますので、是非、一度ご覧くださいませ。

D.A.Dスタッフも参加いたしますので、皆様とお会い出来ることを楽しみにしております。是非、お気軽にツアー会場へお越しください。

皆様のご参加を心よりお待ちしています。

場所と日時

【場所】

スーパーオートバックス姫路店

住所：兵庫県姫路市花田町一本松63-1

電話：079-251-0117



【日時】

10月4日：10:00～18:00

10月5日：10:00～17:00

リリース提供元：株式会社カクタスコーポレーション