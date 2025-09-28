

六本木を人が集まる街に変えた「六本木ヒルズ」（筆者撮影）

【画像】迷路のよう？ 入り組んだ階段、通路が特徴的で楽しい「六本木ヒルズ」

ここに来るのは、何度目だろうか。「六本木ヒルズ」はいつ来ても楽しい。何度来ても、やっぱりまた来たい――。

さまざまな街にある商業施設を、「どのようにして街を変えたか」という観点からレポートする本連載。今回は「六本木」周辺を歩く。

六本木駅で電車を降り、地の底から何度もエスカレーターを登ると、ようやく六本木の空が見えた。

車道の脇で外国人たちが観光バスに乗り込んでいく。きっと、「六本木ヒルズ」を訪れたのだろう。

「六本木ヒルズ」は2003年4月にオープンした。森ビルが約400人の地権者を取りまとめ、構想からオープンまで17年もの時間を要して再開発した複合施設だ。現在、東京をはじめとして市街地再開発が相次いでいるが、「六本木ヒルズ」はその先駆けである。

再開発によって完成した施設は、“金太郎アメ”と批判されることも少なくない。そんななか「六本木ヒルズ」は圧倒的な個性を放ち、東京のランドマークとして、完成から20年以上が経った今も年間4000万人を集めている。

「六本木ヒルズ」は、他の再開発と何が違うのだろうか。

特別感のあるテナントと眺望

六本木駅側から訪れると、シンボリックなガラス張りの建物「メトロハット」と階段が現れる。ここからは、「六本木ヒルズ」の全容はわかりにくい。

その分、この階段を上った先には何があるのだろうと期待が高まる。人々を、「六本木ヒルズ」の世界へいざなう入り口である。



六本木駅方面から来る人を迎える「メトロハット」（筆者撮影）



中の様子がわからない分、大きな階段が期待を誘う（筆者撮影）

木々に囲まれた道を抜けると、堂々と空にそびえる「六本木ヒルズ森タワー」、そして大きな蜘蛛のオブジェが見えてくる。ここは「66プラザ」。この地が、六本木6丁目であることに由来している。



木々の間を抜け……（筆者撮影）



見上げると現れるシンボリックな「六本木ヒルズ森タワー」。甲冑をイメージしてデザインされている（筆者撮影）



フランス出身のアーティストであるルイーズ・ブルジョワの作品。作品名は「ママン」、フランス語で母親の意味（筆者撮影）

六本木ヒルズエリアを上から見るとこんな感じ

そして、森タワーの低層部をぐるっと囲むように商業施設がある。



「六本木ヒルズ」のフロアマップ（出典：「六本木ヒルズ」公式ホームページ）

右側の「ウェストウォーク」には、カルティエやティファニー、バレンシアガ、サンローランといった、ハイブランドが軒を連ねている。他の商業施設とは一線を画すテナントが並び、特別な日のショッピングにぴったりだ。

一方、反対側の「ヒルサイド」からは、なんとも東京らしい景色を望む。カメラを構える人が後を絶たないスポットである。



「ヒルサイド」の道（筆者撮影）



左を向くと、東京らしい景色がきれいに見える（筆者撮影）

「六本木ヒルズ」には、「大切な物を買った」「特別な時間を過ごした」という数多くの思い出が刻まれているに違いない。

人生を彩る体験がそこにはある

ヒルサイドにある、これまたガラス張りの外観が印象的な「ミュージアムコーン」は、森タワー53階の「森美術館」や、52階の展望台「東京シティビュー」につながっている。



美術館や展望台への入り口。別世界へ入るようでわくわくする（筆者撮影）

大阪・関西万博の大屋根リングで注目を集めている「藤本壮介の建築」展を鑑賞するべく、森美術館へ足を運んでみた。

ミュージアムコーンから森タワーへ伸びる通路を進み、52階までの直通エレベーターで昇る。高いところまで一気に昇るのは、いつだって気分が高まるものだ。

森美術館は、平日にもかかわらず、若者から年配者層、外国人観光客まで多くの人であふれていた。展示を近くで見るには、順番を少し待たなければならないほどのにぎわいであった。

東京シティービューからは、文字どおり東京の街を一望できる。



「東京シティービュー」からの景色。もしここが、オフィスやマンションだったら、永遠にこの景色を見ることはなかった（筆者撮影）

「六本木ヒルズ」には、東京らしい眺望を満喫できるスポットがたくさんあるが、なかでもクリスマスシーズンは格別だ。けやき坂のイルミネーションの輝きを、一度は見たいと思う人も多いだろう。



東京で一二を争うイルミネーション（筆者撮影）

「六本木ヒルズ」では、このような美術館の展示や東京らしい眺望など、さまざまな“体験”ができる。

なぜなら、「六本木ヒルズ」は“文化都心”という明確な目的を持って開発・運営されているからだ。開発を先導した森ビル元社長の森稔氏は、自身の著書でこう語っている。

「『文化都心』とは、暮らしや仕事や買い物の合間に気軽に世界のアートに触れ、一流の人々から学び、旬な人々と交流できる場と機会と時間がある街だ。IT社会になればなるほど、ライブやフェイス・ツー・フェイスの価値は高まる。メディアやネットで『いいなあ』と憧れていた人に直接逢う。コピーではなく本物を観る。そんなわくわくした臨場感のある場を提供したいと思った」（森稔著『ヒルズ 挑戦する都市』／朝日新書）

筆者は以前、何気なく「六本木ヒルズ」を歩いていたときに、藤巻亮太さんが「粉雪」を歌っている場面に遭遇した。予期せず生歌に出会い、感動で心が震えたことを覚えている。この経験から、森稔氏の言葉が腑に落ちた。

何度でも訪れたくなる理由

「六本木ヒルズ」は、美術館の展示が変わったり、定期的にイベントが開催されたりするから飽きない。何度でも訪れたくなる。

そう感じる理由は、ほかに2つあると考えている。

1つ目は、高級路線のテナントが並び特別感がある一方で、意外と日常的に利用できること。

TOHOシネマズで映画を見たり、スターバックスで時間を潰したり。友人とレストランで少しおしゃれなディナーを楽しんだり、ちょっとしたギフトを買ったりもできる。

2つ目は、歩いていて飽きない造りになっていること。

「六本木ヒルズ」の低層部は、造りが複雑でわかりにくいとよく言われる。たしかに、通路が複雑に絡み合っていて、どこに何があるのか掴みにくい。

だがその分、歩いていて飽きない。

たとえば、ヒルサイドの階段。陽の光が差し込む屋外から屋根のある空間へ、ゆるやかなカーブでつながっている。まるでテーマパークにあるアトラクションの入り口のようだ。



先が見通せないため、探索しているような気分になる（筆者撮影）



左と右、それぞれ進んだ先に何があるのか気になる（筆者撮影）

「六本木ヒルズ」の低層部は全体的にゆるやかな弧を描いており、「何が見えてくるのか」というわくわく感を演出している。



人がブラブラと自由に歩く際、“曲線”が重要（筆者撮影）

もし単調な真っ直ぐとした造りであれば、すべてが一度に見通せてしまい、面白くない。

これは、アメリカの建築家ジョン・ジャーディ氏によるデザイン。日本では、ほかに「キャナルシティ博多」や「なんばパークス」を手がけており、同様に渓谷のようなデザインになっている。



「なんばパークス」も曲線が施されており、歩いていて楽しい（筆者撮影）

さらに「六本木ヒルズ」では、森タワーやテレビ朝日の設計は別の建築家に依頼し、各々のデザインをコラボレーションすることで、街らしさを演出している。

再開発の先駆けである「六本木ヒルズ」

東京には、「六本木ヒルズ」以外にも高層の複合施設が数えきれないほど存在する。戦後から高度経済成長期にかけて整備された建物が老朽化し、更新時期を迎え、大規模な再開発が行われているためだ。

再開発では、建物を高層化して床を増やし、その床の売却益で建築費をまかなう。この仕組みを、第一種市街地再開発という。「六本木ヒルズ」も、現在進行している再開発の多くもこの仕組みである。

床が多いほど、床が稼ぐ採算性が高いほど儲かることになる。再開発でタワマンが建てられがちなのは、このためだ。

NHK取材班による『人口減少時代の再開発 「沈む街」と「浮かぶ街」』（NHK出版新書）では、「昨今の再開発ラッシュで生み出される空間は、低層部に多少の商業施設（多くはチェーン店舗）や公共施設が入り、それ以外の床はほとんどがタワーマンションであるような、金太郎アメ化した開発が増えてしまっている」と指摘されている。

再開発の仕組み、および複合開発である点は、「六本木ヒルズ」も他の再開発も変わらない。しかし「六本木ヒルズ」は、金太郎アメどころか、東京のランドマークとして20年以上、人を惹きつけている。

なぜなら、「六本木ヒルズ」には“文化都心”という揺るがないコンセプトがあり、開発時から22年が経つ今に至るまで、その取り組みを実行し続けているからだ。



「六本木ヒルズ」は開発時から現在まで“文化都心”であり続けている（筆者撮影）

「一度訪れたら十分」ではなく、「何度でも来たい」と感じる場所になっているのは、美しい眺望や優れた建築だけでなく、イベント開催などの運営の力が大きい。

再開発は建てて終わりではない。オープンしてからが、始まりなのである。

再開発は今こそ原点に立ち返るべき

「六本木ヒルズ」の再開発によって六本木は、木造が密集した災害に弱い街から、国内外から多くの人が訪れて文化に触れる街に生まれ変わった。

昨今は建築費の高騰も相まって、タワマン頼みの再開発が後を絶たない。次から次へと駅前にもタワマンがそびえ立ち、マンションや商業施設、オフィス、ホテルなど複合開発をウリにするのがお決まりになっている。

ひとつの土地に、多様な用途が含まれることは望ましい。しかし10年、20年と経過したとき、その施設が価値をもたらし続けられるのか、今一度向き合うべきではないだろうか……そんな機運は、確実に高まり始めている。

筆者としても、画一化した再開発が相次いでいる今こそ、原点である六本木ヒルズに立ち返ってほしいと願う。

（坪川 うた ： ライター・ショッピングセンター偏愛家）