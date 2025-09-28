¡Ö¥Ö¥¶¥ó¥½¥ó¹ñºÝ¼ã¼ê»Ø´ø¼Ô¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤ÇÊÆÅÄ³Ð»Î¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡
¼ã¼ê»Ø´ø¼Ô¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç27Æü¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊÆÅÄ³Ð»Î¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®ß·À¬¼¤¤µ¤ó¤é¤ËÂ³¤¯²÷µó¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç27Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡Ö¥Ö¥¶¥ó¥½¥ó¹ñºÝ¼ã¼ê»Ø´ø¼Ô¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊÆÅÄ³Ð»Î¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤Î¸õÊä¼Ô¤È¤È¤â¤Ë3¿Í¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿³ºº°÷Ä¹¤«¤é¡ÖÈ´¤¤ó¤Ç¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Ò¤È¤¤ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¬»³¸©½Ð¿È¤ÎÊÆÅÄ¤µ¤ó¤ÏÅìµþéº½ÑÂç³Ø¤òÂ´¶È¡£2021Ç¯¤ÎÅìµþ¹ñºÝ²»³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÇÆþÁª¤·¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥¶¥ó¥½¥ó¹ñºÝ¼ã¼ê»Ø´ø¼Ô¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ï¼ã¼ê»Ø´ø¼Ô¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢µîÇ¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾®ß·À¬¼¤¤µ¤ó¤é¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¡¢2019Ç¯°ÊÍè¤Î²÷µó¤Ç¤¹¡£