¡ÖT¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ¤ò¥¤¥ó¤¹¤ë¡×¤Î¤Ï¥À¥µ¤¤¡© ¥À¥µ¤¯¤Ê¤¤¡© ¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ÀèÇÚÀ¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡ÈµÕÄ¥¤ê¡É¤¹¤ëÍýÍ³
¡Ø£Ô¥·¥ã¥Ä¤ÎÆüËÜ»Ë¡Ù¡Ê¹âÈª·Ì¾ Ãø¡ËÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥À¥µ¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£¡¢¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¿þ¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤ËÆ±Ä´°µÎÏ¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ó¤ÊÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇT¥·¥ã¥Ä¤È¼ã¼Ô¤Î´Ø·¸¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤¿¤Î¤¬ËÜ½ñ¡ØT¥·¥ã¥Ä¤ÎÆüËÜ»Ë¡Ù¤À¡£Ãø¼Ô¤Î¹âÈª·Ì¾¤µ¤ó¤¬ ¡ÖT¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ¡×ÌäÂê¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Ë±Ç²è¤Î¸½¾ì¤Ë°áÁõ½õ¼ê¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤Ë¤ÏÉþÁõ¤ÎÉÁ¼Ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ØÉþ¤Ë¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬Ãå¤ëÉþ¡Ù¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÌÜÀþ¤Ç¾®Àâ¤äÌ¡²è¤ÎÉÁ¼Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÉþÁõ¤ËÂÐ¤¹¤ëºî¼Ô¤ÎÌµÆÜÃå¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¡ØÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡Ù¤Ç¤Ï1¤Ä¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤ÎÃæ¤ÇÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ¤¬½Ð¤¿¤êÆþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¥·¡¼¥ó¤¬·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¤³¤³¤Ë»þÂå¤ÎÌµ°Õ¼±¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤ÆË¾÷¤ÊÌµÆÜÃå¤À¤í¤¦¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡2014Ç¯¤Ë½ñ¤¤¤¿½¤»ÎÏÀÊ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ØÅìµþ¤Î¼ã¼Ô¤Ï¤Ê¤¼T¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢½¤»ÎÏÀÊ¸¤ò½ñ¤½ª¤¨¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸¶½É¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¼ã¤¤¿Í¤¬T¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ¤ò¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÊÑ¤À¤¾¤Èµ¤¤Å¤¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¼¹É®¤µ¤ì¤¿ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¿¤«¡¢ÍÎÁõ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÌÀ¼£°Ê¹ß¤Î150Ç¯¤ò¡¢¾®Àâ¤ä±Ç²è¡¢Ì¡²è¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ïÅù¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤ËÆÉ¤ß¹þ¤ßÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤È¤Ï²¼Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¤ä¤¬¤Æ±¿Æ°Éþ¤Ë¡£¾®ÄÅ°ÂÆóÏº¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï±þ±çÃÄ¤ÎÇò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤¬âÁ¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¡¢¥Ð¥ó¥«¥é¤ÊÃË»Ò³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï³ØÀ¸Éþ¤Î²¼¤ËT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¡£
¡ÖÀïÁ°¤Î¾®Àâ¤«¤éT¥·¥ã¥Ä¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¥á¥ê¥ä¥¹¡Ù¤ä¡Ø±¿Æ°Ãå¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤ºÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÀÄ½Õ¾®Àâ¤ËT¥·¥ã¥Ä¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï1976Ç¯¡£80Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ö¥é¥ó¥É»Ö¸þ¤Î¼ã¼Ô¤¬T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Ê¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¤ò¿¿»÷¤·¤¿ÉÔÎÉ¤¬T¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ¤ò¥¤¥ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢80Ç¯Âå¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë½Â¥«¥¸Â²¤Î¼ã¼Ô¤¬¿þ¤ò³°¤Ø½Ð¤·¡¢¿ôÇ¯¤«¤±¤Æ¿þ½Ð¤·¤¬ÄêÃå¡£¡ØÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡Ù¤Î±ºÈÓÍ©½õ¤â¡ØSLAM DUNK¡Ù¤ÎºùÌÚ²ÖÆ»¤â¡¢Ï¢ºÜ³«»Ï»þ¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿þ¤ò¡¢¤¢¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½é¤á¤Æ½Ð¤¹¡½¡½¤½¤ÎÊÑÁ«¤òÃ°Ç°¤ËÃ©¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢Î®¹Ô¤òÀ¸¤à¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ñ¤À¡£
¡ÖÀèÇÚÀ¤Âå¤¬¥À¥µ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Ê¸Ì®¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¤³¤ì¤ÏµÕÄ¥¤ê¤ÎÎò»Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤À¤¬¡¢Î®¹Ô¤Ï¤¹¤°¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤È¤ê¤³¤Þ¤ì¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¿þ¤ò½Ð¤¹¤Û¤¦¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥¿¥¯ÃËÀ¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¡ØÅÅ¼ÖÃË¡Ù¤¬±ÇÁü²½¤µ¤ì¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¿þ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¢¥¥Ð·Ï¤Î¥ª¥¿¥¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¾Ð¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó¤¬²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢90Ç¯Âå¤«¤é2000Ç¯Âå¤ËÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤¿²æ¡¹¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ï¡ØÅÅ¼ÖÃË¡Ù¤Î»ÄÁü¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢Ì¤¤À¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ËÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡T¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ¤ò¤á¤°¤ëÊÑ²½¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¡£¤³¤³¤Ç¿¨¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜ½ñ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÎ®¤ì¤Î¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤À¡£
¡Ö¤â¤¦150Ç¯¡¢Æ±Ä´°µÎÏ¤ÎÇÈ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦¤ä¤á¤è¤¦¤è¡¢¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë»×½Õ´ü¤Î»þ´ü¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÇº¤ó¤À¤ê½ý¤Ä¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡¢Î®¹Ô¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¼è¤êÊý¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤³¤½¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤¤Ã¤ÈÎ®¹Ô¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¤¿¤«¤Ï¤¿¤¯¤ï¤Ê¡¿1984Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£2004Ç¯¡¢±Ç²è¡Øµª»Ò¤Î¿©Âî¡Ù¤Ë°áÁõ½õ¼ê¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£14Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÊ¸³Ø³Ø½Ñ±¡¤ÎÉ½¾Ý¡¦¥á¥Ç¥£¥¢ÏÀ¥³¡¼¥¹½¤Î»¡£21Ç¯¡¢¸ÄÅ¸¡Ö1991Ç¯¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¥¿¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ò2021Ç¯¤Î·¯¤¿¤Á¤Ï¡×¤ò³«ºÅ¡£»£±Æ¤Ç¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ¤ò¥¤¥ó¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£
