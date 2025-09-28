¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬Ë½¤ì¤ÆÆüËÜÅá¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤¿¡×¤ÈÁêÃÌ¤·È¯³Ð¡Ä»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç47ºÐÃË¤òÂáÊá¡¡¼¯»ùÅç¡¦¼¯²°»Ô
¼¯»ùÅç¡¦¼¯²°»Ô¤Ç70Âå¤ÎÃËÀ¤òÅá¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢47ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿²ñ¼Ò°÷¤Îº£Â¼Í´²ðÍÆµ¿¼Ô¡Ê47¡Ë¤Ï¡¢9·î22Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¼¯²°»Ô¤Î½»Âð¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÃËÀ¤Î¼ó¤òÅá¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¢¥í¡¼¥×¤Ç¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¼ó¤ËÁ´¼£1½µ´Ö¤Î¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬Ë½¤ì¤ÆÆüËÜÅá¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤¿¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤¬·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÈ¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£