ÅìµþÅÔ¡ÖÃæ³Ø¹»±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°¥Æ¥¹¥È¡×¤ÇÅÀ¿ô¤ò¾å¤²¤ë°ìÈÖ¤Î¶áÆ»
2025Ç¯11·î23Æü¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÃæ³Ø¹»±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°¥Æ¥¹¥È¡ÊESAT-J YEAR 3¡Ë¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°¥Æ¥¹¥È¤Î¼õ¸³¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ØÃæ³Ø±Ñ¸ì¤À¤±¤ÇÌÌÇò¤¤¤Û¤ÉÏÃ¤»¤ë¡ª¸«¤¿¤Þ¤ÞÉÃ¤Ç¸À¤¦±Ñ²ñÏÃ¡Ù¤Ç¤¹¡£¡Öµ¤·Ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¡×¡ÖÌµÍý¤Ê¤¯½¬´·²½¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÃ»´ü´Ö¤Ç¤â¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏÃø¼Ô¤Î¿¹½¨É×¤µ¤ó¡ÊÎïß·Âç³Ø³°¹ñ¸ì³ØÉô¶µ¼ø¡Ë¤Ë¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°¥Æ¥¹¥È¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê³Ø½¬Ë¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃæ³Ø¹»±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°¥Æ¥¹¥È¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Æ¥¹¥È¡©
¡¡¶áÇ¯¤Î¶µ°é²þ³×¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÆÉ¤à¡¦½ñ¤¯¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÏÃ¤¹ÎÏ¡×¤Ë½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃæ³Ø¹»±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°¥Æ¥¹¥È¡ÊESAT-J YEAR 3¡Ë¡×¤Ï¡¢¼¡¤Î4¤Ä¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë½ÐÂê·Á¼°¤ÇÌäÂê¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ñ¡¼¥ÈA¡§±ÑÊ¸¤ò²»ÆÉ¤¹¤ëÌäÂê
¡¦¥Ñ¡¼¥ÈB¡§¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ëÌäÂê
¡¦¥Ñ¡¼¥ÈC¡§4¥³¥Þ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸«¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÌäÂê
¡¦¥Ñ¡¼¥ÈD¡§¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ëÌäÂê
¡¡ÆÃ¤Ë¥Ñ¡¼¥ÈC¤äD¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç±ÑÊ¸¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯ÅÙ¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë¤Î¥Ñ¡¼¥ÈC¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Part C¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£¼¡¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡¢1¤«¤é4¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½çÈÖ¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Î±³ØÀ¸¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤Ë¡¢Àè½µ¤Î¥Ð¥¹Ää¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ò±Ñ¸ì¤ÇÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¾å¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢Áê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë
¤³¤ÎÉ½¸½¤òºÇ½é¤Ë»È¤Ã¤Æ²òÅú¤ò»Ï¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Last week ¡Ä¡Ä
¡Ê½àÈ÷»þ´Ö30ÉÃ´Ö¡¿²òÅú»þ´Ö40ÉÃ°ÊÆâ¡Ë
¢¨ÀßÌä¤Î4¥³¥ÞÌ¡²è¤Ï¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ ESAT-J YEAR 3 ÌäÂê¤È²òÅúÎã¡×¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ¡§¡Ö¡ÚÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¡ÛÃæ³Ø¹»±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°¥Æ¥¹¥È¡ÊESAT-J¡Ë¡×ÅìµþÅÔ¶µ°é°Ñ°÷²ñ
¤Þ¤º¤Ï¡Ö1¥³¥Þ¤ò±Ñ¸ì¤ÇÅÁ¤¨¤ëÎý½¬¡×¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¡ª
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°ÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢Ã±¸ì¤äÊ¸Ë¡¤òÃÎ¼±¤È¤·¤Æ³Ð¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¡¡É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö½Ö»þ¤Ë±Ñ¸ì¤òÀ¼¤Ë½Ð¤¹Îý½¬¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê4¥³¥Þ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï¡¢1¥³¥Þ¤º¤Ä´Ê·é¤ËÅÁ¤¨¤ëÎý½¬¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÃæ³Ø±Ñ¸ì¤À¤±¤ÇÌÌÇò¤¤¤Û¤ÉÏÃ¤»¤ë¡ª¸«¤¿¤Þ¤ÞÉÃ¤Ç¸À¤¦±Ñ²ñÏÃ¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÆÃ²½¤·¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡¡1¥³¥ÞÌ¡²è¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿74Ìä¤Î¥¯¥¤¥º¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ö´ÖÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç±ÑÊ¸¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ëÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Where are Cherry and Stella?
¥Á¥§¥ê¡¼¤È¥¹¥Æ¥é¤Ï¤É¤³¡©
¡Ú²òÅúÎã¡Û
Cherry is under the TV.
¥Á¥§¥ê¡¼¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î²¼¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
Stella is on the shelf.
¥¹¥Æ¥é¤ÏÃª¤Î¾å¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿ÅÙ¤â¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÀ¼¤Ë½Ð¤¹Îý½¬¤ò
¡¡ºÇ½é¤ÏÃ»¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê±ÑÊ¸¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¤·¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ö°ã¤¨¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¿¤á¤é¤ï¤º¡¢À¼¤Ë½Ð¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ã»¤¤±ÑÊ¸¤ò¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢½ù¡¹¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Ä¹¤µ¤Î±ÑÊ¸¤ò¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò·«¤êÊÖ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ³Ø¹»±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°¥Æ¥¹¥È¤Î4¥³¥Þ¤â¡¢Æñ¤Ê¤¯ÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎËÜ¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸«¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë±Ñ¸ì¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë½¬´·¡×¤¬¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°¥Æ¥¹¥ÈÂÐºö¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê±Ñ²ñÏÃÎÏ¤Î´ðÁÃ¸Ç¤á¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£