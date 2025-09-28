¼þ°Ï¤«¤é¡Ö²ñÏÃ¤¬Àõ¤¤¿Í¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¿Í¤Î¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤ÎÆÃÄ§
¡Ö¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤½¤¦»×¤¦¤Î¡©¡Ù¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËNG¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤¼Ê¬ÀÏ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡ÈÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¡É¤¿¤á¤Î¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤Ï¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê¡Ö²ò¼á¤Î¥º¥ì¡×¤òÀ¸¤ß¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤²ñÏÃ¡á¡Ö¶õÃæÀï¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸µ¶§¡¢¡ÖºÇ°¤Î¼ÁÌä¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö»ö¼Â¤È²ò¼á¤Î°ã¤¤¡£¤³¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤À³Î¼Â¤Ë¡ÈÆÞ¤ê¥¬¥é¥¹¡É¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¡½¡½¡£ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¡¦¹ñÆâ¤Î³ÆÃÏ¤Ç¼ÂÁ©¡¦´Ñ»¡¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸¤¤¼ÁÌä¤ÎÊýË¡¡×¡á»ö¼Â¼ÁÌä½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¾×·â¤Î¿·»ö¼Â¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊNG¼ÁÌä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿ºÂ¼¸÷Å¯¡Ë
²ñÏÃ¤Ç¡Ö¤É¤¦¡©¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
²ñÏÃ¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ö½µËö¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×
¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤³¤½¤¬¡Ö²ñÏÃ¤¬Àõ¤¤¿Í¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ¬¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó
¡Ö¤É¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¿Í¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤Èµ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÆÃ¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º²ñÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÌÜÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Î¿´¤ÎÃæ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆ¬¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¡©¡×¤ÏÅú¤¨¤Ë¤¯¤¤
¡Ö½µËö¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Áê¼ê¤Ï¡¢²¿¤òÏÃ¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¡© ²È¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¡© ¤½¤ì¤È¤â²ÈÂ²¤ÎÏÃ¡©
ÁªÂò»è¤¬¹¤¹¤®¤Æ¡¢ÊÖÅú¤Ëº¤¤ê¤Þ¤¹¡£
·ë²ÌÅª¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢
¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡×
¡ÖÆÃ¤Ë²¿¤â¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿Àõ¤¤Åú¤¨¤À¤±¡£²ñÏÃ¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤â»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Áê¼ê¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¡Ö¤É¤¦¡©¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º
¡Ö¤É¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤«¤é»Ï¤Þ¤ë²ñÏÃ¤Ï¡¢¶ñÂÎÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
µ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÃæ¿È¤Î¤Ê¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤Î¾ì¤ò¼è¤êÁ¶¤¦¤À¤±¤Î²ñÏÃ¤ò·«¤êÊÖ¤»¤Ð¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡ÖÀõ¤¤¿Í¤À¤Ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿®Íê¤µ¤ì¤ëÂÐÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¡Ö¤É¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦ÊÊ¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡Ë