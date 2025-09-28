¤É¤óÄì¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤ÇºÃÀÞ¤·¤¿¡Ö¥¨¡¼¥¹¤Ø¤ÎÆ»¡×¡¡ÌÔ¸×¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤´äÄçÍ´ÂÀ¤¬¸«¤»¤ë¡È¥É¥é1¤ÎÄìÎÏ¡É¡Úºå¿À¡Û
·Ð¸³¤ò½Å¤Í¡¢Íê¤â¤·¤¯º¸ÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦´äÄç¡£¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÊ¿¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤½õ¸À¼Ô¤Ë
¡¡¤º¤Ã¤È¥¨¥ê¡¼¥È³¹Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¶ì¤·¤ó¤À»þ´Ö¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ºå¿À¤Î´äÄçÍ´ÂÀ¤Ïº£Ç¯¤Ç¥×¥íÀ¸³è12Ç¯ÌÜ¡£9·î20Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤Ï¡¢NPBÄÌ»»300»î¹çÅÐÈÄ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡Ö300¤âÄÌ²áÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·¤À¤±½¼¼Â´¶¤â¤Ë¤¸¤ó¤À¡£20Ç¯¤«¤éÃæ·Ñ¤®¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¡¢Ä¾¶á5Ç¯¤Ç3ÅÙ¤â40»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á2ÅÙ¤Ï50»î¹ç°Ê¾å¡£¼é¸î¿À¤Î´äºêÍ¥¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤È¤·¤Æ23Ç¯¡¢25Ç¯¤È2ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡µß±ç¿Ø¤ËÊ¹¤±¤Ð¡¢¡Ö´äºê¤µ¤ó¤È´äÄç¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¶õµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö¶õµ¤¡×¤È´ÊÃ±¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¾å²¼´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¯¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â´Þ¤Þ¤ì¡¢»þ¤Ë¤Ï¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤È¤·¤¿¶ÛÄ¥´¶¤âºî¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê¤Î¤¬·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿½õ¸À¤Î¿ô¡¹¤Ç¡¢ÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÂ¾µåÃÄ¤ÎÂÇ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÙ¤ä¤«¤Ê½àÈ÷ÌÌ¤Þ¤ÇºÙÉô¤Ë»ê¤ë¡£ºòÇ¯¤Î¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«¤éº£µ¨¤Ï»î¹çÃæÈ×¤äÎôÀª¤Ç¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¶ÍÉßÂóÇÏ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÅÐÈÄµ¡²ñ¤¬ºòÇ¯¤è¤ê¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¯¤Ê¤ë¤«¤éÆ±¤¸»þ´Ö¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¾Ã²½¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È»î¹çÁ°¤Î¿©»ö¤Î¼è¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¡¢¶õµ¤¤òºî¤ë¤³¤È¤â¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£¤Î´äÄç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Âç¤¤¯¤Æ´è¾æ¤Ê¡È»õ¼Ö¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê34ºÐ¤¬¥¿¥Æ¥¸¥Þ¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¨ÀïÎÏº¸ÏÓ¤È¤·¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£13Ç¯¤Ë²£ÉÍ¾¦Âç¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë´äÄç¤ÎÅêµå¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿Æ±´üÆþÃÄ¤Ç6°Ì¤Î´äºê¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¥×¥í¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¡×¤ÈÄË´¶¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤Î°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¼¡Âå¤Î¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸Î¾ã¤È¤ÎÀï¤¤¤ÎÆü¡¹¡£1Ç¯ÌÜ¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÎý½¬»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¸å¤Ëº¸ÉªÄË¤òÈ¯¾É¡£Âç³Ø»þÂå¤ÏÎÃ¤·¤¤´é¤ÇÀèÈ¯3Ï¢Åê¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖÍî¤Á¹þ¤à¤è¤ê¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¸ª¡¢Éª¤òÄË¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤Ê¤êíµ¤¤¤¿¡£
¡¡Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Î16Ç¯¡£Åö»þ¤Î¶âËÜÃÎ·û´ÆÆÄ¤ËÀøºßÇ½ÎÏ¤òÇã¤ï¤ì¤Æ³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢4·î2Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç7²óÌµ¼ºÅÀ¡¢12Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤Ç¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤½¤Î»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤Ç¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿»Ø´ø´±¤«¤é¡Ö100ÅÀ¼è¤é¤ì¤Æ¤â¼¡»È¤Ã¤¿¤ë¤«¤é¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤±¡ª¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë²÷´¶¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ï½é¤á¤Æ¤Î2·å¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¸Î¶¿¤ò½±¤Ã¤¿·§ËÜÃÏ¿Ì¡£¶»¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿Í§¤Î¡Ö¸ÀÍÕ¡×
¡¡¤¢¤é¤æ¤ë·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢´äÄç¤Ï°¦¤¹¤ëÃÏ¸µ¤Ø¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡16Ç¯4·î14Æü¤Ë¸Î¶¿¤ò½±¤Ã¤¿·§ËÜÃÏ¿Ì¡£¤½¤³¤ËÈïºÒ¤·¤¿Í§¿Í¡¢ÃÎ¿Í¤â¤¤¤¿¡£ÍÄ¾¯´ü¤ËÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤âÅÝ²õ¡£¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤¬¡Ä¡Ä¡×¤ÈÅÅÏÃ¸ý¤ÇÎÞ¤¹¤ëÍ§¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤¬¶»¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢Ìîµå¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â¡¢¾¡¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯·§ËÜ¤Î¤³¤È¤¬¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¿ÌºÒ2Æü¸å¤Ë¤ÏÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ç7²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¤¬¡¢Åê¤²¤ë°ÕÌ£¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤âËÜ²»¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢»×¤ï¤ÌÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î·§ËÜ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÎÅêµå¤ò¸«¤Æ¡¢·§ËÜ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡ÈÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡É¤È¤«¡È¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡É¤ÈÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¢¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¡£¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤ò¡¢¤½¤³¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤¿¡£Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëËÍ¤¿¤Á¤è¤ê¡¢ÈïºÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÊý¤¬Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡17Ç¯¤«¤é¤Ï¾¡Íø¿ô¤ä¥Û¡¼¥ë¥É¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ·§ËÜ¡¦±×¾ëÄ®¤ËÌîµåÍÑÉÊ¤Ê¤É¤ò´óÂ£¤¹¤ë³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö·§ËÜ¤ÎÊý¡¹¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¤½¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£1¿Í¤Ç¤â¡¢2¿Í¤Ç¤â¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¤ÐËÍ¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡º¸Éª¤Î·ãÄË¤È¤¤¤¦¤É¤óÄì¤«¤é¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤Ï»Ï¤Þ¤ê¡¢Êâ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ø¤ÎÆ»¤ÏÅÓÃæ¤Ç¡ÈÊý¸þÊÑ´¹¡É¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÇØÈÖ¹æ14¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¡ÖÆ¯¤¾ì¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£1·³¤Ç2»î¹çÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ºòµ¨¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ï¿É¶ì¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡È¥É¥é1¡É¤ÎÄìÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ï¤º¤Ã¤È¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀï¤¤¤ÏÂ³¤¯¤Î¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤³¤ó¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢ºå¿À¤¬¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤À¡£
[¼èºà¡¦Ê¸:±óÆ£Îé]