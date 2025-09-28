「物価高で、好きだった明治きのこの山を買わなくなった」世帯年収1050万円・59歳女性の不満
近年、食品や日用品をはじめ、さまざまなものの値上げが続いています。「いつの間にか価格が上がり、買うのをためらうようになった」そんな経験があるのではないでしょうか。
インフレによって、私たちの消費スタイルはどのように変化しているのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、物価高騰の影響で買わなくなったものについて、福岡県在住59歳女性のケースを具体的に紹介します。
同居家族構成：本人、夫
居住地：福岡県
雇用形態：派遣・契約社員
世帯年収：本人300万円、配偶者750万円
現預金：5000万円、リスク資産：2000万円
物価の高騰により買わなくなったものについて尋ねると「明治きのこの山」と回答。
具体的には「夫婦共にアルコールは飲まないので、以前は甘い袋入りチョコレートやクッキー類を週に2袋ずつ購入していた。明治きのこの山の袋入りは値段は298円で変わらないが、袋の中身がスカスカになり（内容量が減り）買う気がなくなった」とあります。
現在は代替品として「味は落ちるかもしれないが、プライベートブランドのチョコレート」を購入しているほか、「代わりにコーヒーに砂糖を入れるようになった」とのこと。
そのせいで余計に「コーヒー用砂糖を買わなくてはいけなくなった」のが不満だとあります。
「お米5キロが4500円を超えたら」購入をやめるつもりだと言います。
反対に、値上げしても仕方がないと思えることについては「天候の影響による野菜不足」と回答。
いまだに安くて助かっているものについては「スーパーの直販コーナーや八百屋で売っている、あまり形がよくない野菜。一束100円の小ネギや、一袋3〜4個入り玉ねぎ200円など」とコメントされています。
またインフレを機に「ガソリン代が高いので、買い物はリュックを背負い徒歩で行くようになった」と言います。
おすすめの家計改善策は、「いつも使う食材が安く買える店を把握をしておく」とのこと。
逆に、あらゆるものが値上がりする中で「1カ月の食材の量や質をどう維持しているか」については、周りの人に聞いてみたいと語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
