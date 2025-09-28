¿ÆÂ²Âð¤òÊü²Ð¤«¡Ä26ºÐÃË¤òÂáÊá¡Ö²È¤òÇ³¤ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×ÍÆµ¿Ç§¤á¤ë¡¡ÉÙ»³¡¦³êÀî»Ô
ÉÙ»³¡¦³êÀî»Ô¤Î½»Âð¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±Á´¾Æ¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÃËÀ¤Î¿ÆÂ²¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½½»·úÂ¤ÊªÅùÊü²Ð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÙ»³»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦¸¶ÅÄÏ£ÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤Ç¤¹¡£
¸¶ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï9·î25ÆüÄ«¡¢³êÀî»Ô¤Ë¤¢¤ë¿ÆÂ²¤Î52ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬½»¤àÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¡¢Á´¾Æ¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð²ÐÅö»þ¤ÏÃËÀ¤ÏÉÔºß¤Ç¡¢¸¶ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö²È¤òÇ³¤ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï2¿Í¤Î´Ö¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤«¡¢Æ°µ¡¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£