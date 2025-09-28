¡ÈÉÔË¡ÂÚºß¡É³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤Ê¤ÉµÄÏÀ¡¡¼«Ì±ÁíºÛÁª5¸õÊä
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿5¿Í¤¬27ÆüÌë¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÉÔË¡¤ËÂÚºß¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤Ï¡Ö»ä¤Ï°ÜÌ±¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ç¤¹¡£½ÐÆþ¹ñ´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤è¤ê¸·³Ê²½¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ÈºßÎ±¥«¡¼¥É¤òÎã¤¨¤Ð°ìÂÎ²½¤¹¤ë¡¢¤½¤ì¤òµÁÌ³²½¤¹¤ë¤È¤«¡¢¿§¡¹¸·¤·¤¤À¯ºö¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤Ï¡Ö°ãË¡³°¹ñ¿Í¡¢¤³¤ì¤Ï¥¼¥í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊÀ¯ÉÜ¤Î¡Ë»ÊÎáÅãµ¡Ç½¡£´ðËÜÅª¤Ëµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¡Îá½ç¼é¤òÅ°Äì¤ò¤¹¤ë¡£¥ë¡¼¥ë¤¬¼é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸·³Ê¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ¤Ë¡¢ÃÏ°èÅª¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤¤¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÍý²ò¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤Ï¡ÖÎ±³ØÀ¸¤È¤«¸¦µæ¼Ô¤òÁõ¤Ã¤Æ¡¢Áõ¤Ã¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ì¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Îµ¡Èù¾ðÊó¡¦½ÅÍ×¾ðÊó¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤âÅ°Äì¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤Ï¡Ö»ÊÎáÅãµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¥Ø¥Ã¥É¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£»ä¤¬ÁíÍý¡¢ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ç¤Ë¤ÏÇ¯Æâ¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³°¹ñ¿Í¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
5¿Í¤Ï¡¢28Æü¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡ÖÆüÍËÊóÆ» THE PRIME¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£