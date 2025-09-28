´Ú¹ñ¤Î¸µOL¥Á¥¢¡¢¡È»ëÀþ¶¯Ã¥¡É¤Î¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢»Ñ¤òÂçÊü½Ð¡ª±£¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ËÀä»¿¡ÖÈþËÆ¹¹¿·¡×¡ÚPHOTO¡Û
´Ú¹ñ¤Î¡È¸µOL¥Á¥¢¡É¤³¤È¥Á¥ç¡¦¥À¥¸¥ç¥ó¤¬¡¢Ì¥ÎÏ°î¤ì¤ë¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢SHOT¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥ç¡¦¥À¥¸¥ç¥ó¡¢"¿¼V¥Í¥Ã¥¯¡É¤ÎºÝ¤É¤á¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢
¥Á¥ç¡¦¥À¥¸¥ç¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡Ö¥¦¥À¥ó¥¿¥ó¥¿¥ó¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¶á¶·¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Á¥ç¡¦¥À¥¸¥ç¥ó¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢¤ä¹õ¤Î¥Ó¥¥Ë¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£²ÚÔú¤Ê¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Ç¡¢Åê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤µ¤»¤¿¡£
Åê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÆü¡¹ÈþËÆ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ó¥¸¥å¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Á¥ç¡¦¥À¥¸¥ç¥ó¤Ï1997Ç¯8·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î28ºÐ¡£¸µ¡¹¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2019Ç¯¤Ë¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£¸½ºß¤Ï´Ú¹ñ¥×¥íÌîµåKBO¥ê¡¼¥°¤ÎSSG¥é¥ó¥À¡¼¥¹¡¢¥×¥í¥Ð¥ì¡¼V¥ê¡¼¥°ÃË»ÒÉô¤ÎKBÂ»³²ÊÝ¸±¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¥Á¥¢¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£