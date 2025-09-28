約360万円！ トヨタ“新”「カムリ」発表！ “サメ顔”の「FF／“4WD”セダン」！ 230馬力超えモデルもある「上品モデル」加国に登場

全6グレード展開！

トヨタのカナダ法人は2025年9月8日、ミドルサイズセダン「カムリ」の2026年モデルを発表しました。

今回の改良では、人気のスタイリングパッケージ「ナイトシェード」エディションが新たに追加され、全6グレードの充実したラインナップとなりました。

“サメ顔”の「FF／“4WD”セダン」カムリ！

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新カムリ」です！ 画像で見る（66枚）

カムリは、長年にわたり北米市場でトップクラスの販売を維持してきたトヨタの定番セダンです。現在日本では販売されていませんが、海外では9代目、日本の初代「セリカ・カムリ」から数えると通算11代目となるモデルが展開されています。

パワートレインは2.5リッターエンジンと第5世代ハイブリッドシステムを搭載、優れた走行性能と環境性能を両立しています。

新たに登場した2026年モデルは、全グレードにデュアルゾーンオートエアコン、ヒーター付きフロントシート、パワー調整式運転席、ヒーター付き本革巻きステアリングが標準装備されるなど、ベースモデルから快適性の高さが際立つのが特徴です。

ラインナップは、8インチスクリーンや7インチデジタルメーターを備えるベースグレードの「SE FWD」から始まります。

これに18インチアルミホイールやムーンルーフを追加したのが「SE Upgrade」で、FWDとAWD（e-AWD）が選択可能です。パワートレインは、FWDモデルがシステム合計225馬力、AWDモデルは232馬力を発生します。

また、SEとXSEグレードには、より俊敏なハンドリングを実現するスポーツチューンドサスペンションが採用されています。

“黒”を強調した「ナイトシェード AWD」は、「SE Upgrade AWD」をベースに、専用の19インチブラックアルミホイールやドアハンドル、ミラーキャップ、スポイラーまでをミッドナイトブラックメタリックのパーツで統一。精悍で引き締まった印象を際立たせたモデルです。

快適性を重視した「XLE AWD」はレザーシートなどを装備したプレミアムグレードです。そして最上級に位置する「XSE AWD」は、豪華なスポーツ仕様としてラインナップされます。

両グレードには、12.3インチの大型デジタルメーターやJBLプレミアムオーディオ、ヘッドアップディスプレイに加え、パノラミックビューモニターや渋滞運転支援機能（トラフィックジャムアシスト）といった先進運転支援システムが標準装備され、価格に見合う高い価値を備えています。

2026年型カムリのメーカー希望小売価格は、エントリーモデル「SE FWD」が3万4575カナダドル（約368万円）、「ナイトシェード AWD」が3万9397カナダドル（約420万円）、最上級の「XSE AWD」は4万5330カナダドル（約483万円）となっています。