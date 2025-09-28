240¥äー¥ÉÈô¤Ð¤¹½÷»Ò¥×¥í¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò²òÀâ¡ª°ì½Ö¤Ç½ÐÎÏ¤ò¾å¤²¤ëÊýË¡¤È¤Ï¡©
¥·ー¥º¥ó¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò·Þ¤¨¤¿¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿·¤¿¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¡£¼¡¤ÏÃ¯¤¬±É¸÷¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡©¼«¿È¤â¥Ä¥¢ー¤Ë»²Àï¤·¡¢¸½ºß¤âÄ©ÀïÃæ¤ÎÃæÂ¼¹á¿¥¤¬¡ÈÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯Áª¼ê¡É¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¥¢¥É¥ì¥¹～¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°
¥¢¥É¥ì¥¹¤ÇÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¥°¥ê¥Ã¥×¡£º¸ÏÓ¤¬¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¡¢¤ä¤ä¥¹¥È¥í¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥×¤Ë»ý¤Ä¤Î¤¬½÷»Ò¥×¥í¤Ç¤Ï¼çÎ®¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®ÎÓÁª¼ê¤Î¾ì¹ç¤Ïº¸¤¬¤ä¤ä¥¦¥£ー¥¯¤Ê¤¦¤¨¡¢º¸¥Ò¥¸¤¬¾¯¤·¶Ê¤¬¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¼ê¤È¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¤Î°ÌÃÖ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥Ø¥Ã¥É¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢±¦Â¤¬¤¤¤Ã¤µ¤¤¥º¥ì¤Ê¤¤½ÀÆðÀ¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¤Þ¤Ç¥Ñ¥ïー¤òÎ¯¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥×～ÀÚ¤êÊÖ¤·
¥È¥Ã¥×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¤¬¼ê¸µ¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥ã¥Õ¥È¤¬Ê¿¹Ô¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä²áÅÙ¤Ê¥¯¥í¥¹¤ä¥ì¥¤¥É¥ª¥Õ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¤Ï²¼È¾¿È¤ò»È¤¤¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬¥ª¥ó¥×¥ìー¥ó¤Ë²¼¤ê¤Æ¤¯¤ë¡£±¦Â¤Î½³¤ê¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¹üÈ×¤¬³«¤¤¤Æ¡¢¿¶¤êÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¡¢¥Þ¥Í¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¥Üー¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤«¤Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°～¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
¥·¥ã¥Õ¥È¤¬ÃÏÌÌ¤ÈÊ¿¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤¿¤ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢±¦Á°ÏÓ¤È¥·¥ã¥Õ¥È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¶¯¤¤¥¿¥á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¾®ÎÓÁª¼ê¤ÎÈôµ÷Î¥¤È°ÂÄê¤Î¸»Àô¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤â±¦Â¤ÏÃÏÌÌ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ù¥¿Â¡×¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°Õ¿ÞÅª¤Ë¥Ù¥¿Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÇÎÏ¤ò¥¯¥é¥Ö¤Ë¤«¤±¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÎÄÌ¤êÆ»¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Í¾·×¤ÊÎÏ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Õ¥©¥íー¥¹¥ëー
¥Õ¥©¥íー¤Ç¤â²¼È¾¿È¤Î±¿Æ°ÎÌ¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Ï²¼È¾¿È¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈµÞ·ã¤Ë¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¥Õ¥§ー¥¹¤¬ÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤Î¸þ¤¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤Æ¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ç¤¹¡£ÂÎ´´ÉôÊ¬¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ°¤Â³¤±¤ë½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¤«¤±¤¿½Ö´ÖÅª¤ÊÎÏ¤ò¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤«¤é¥Õ¥©¥íー¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿À¥ï¥¶Point
ÆÃÄ§¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î¡Ö¥Ù¥¿Â¡×¡£Ã±¤Ë²¼È¾¿È¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì½Ö¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ËÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤Ã¤µ¤¤¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤ÂÎ¤ÎÆ°¤¤È½ÀÆðÀ¤â¤ª¸«»ö¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤¼¤Ò¡¢²òÀâ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®ÎÓ¸÷´õ
¡ü¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤ß¤Ä¤¡¿2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³¸©½Ð¿È¡£161cm¡£2023Ç¯¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¤·¡¢ºòÇ¯¥·ー¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£º£µ¨¤ÎÁ°È¾Àï¤Ï¥È¥Ã¥×5Æþ¤ê3²ó¤ò´Þ¤à¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê4²ó¤È°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï15°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£»°ÆÁ¾¦»ö½êÂ°¡£
²òÀâ¡áÃæÂ¼¹á¿¥
¡ü¤Ê¤«¤à¤é¡¦¤«¤ª¤ê¡¿1986Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£15 Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ä¥¢ー¤Ç2¾¡¤ò¤¢¤²¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÉÊÀî¶è¤ÈÌÜ¹õ¶è¤Ë¤¢¤ëEAST GOLF SCHOOL¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¡áÅÏÊÕµÁ¹§¡¢¾®ÎÓ »Ê
¢¨Áª¼ê¤ÎÀ®ÀÓ¤ä¥Çー¥¿¤Ï7·î12Æü¸½ºß