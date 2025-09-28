都市部を中心に住宅価格の高騰が続くなか、共働きで世帯年収の高い“パワーカップル”は、実際にどのような基準で住まい選びを進めているのでしょうか。グローバルベイス株式会社（東京都渋谷区）が実施した「住まい選び」に関する調査によると、パワーカップルが住宅購入時に重視したいポイントは「立地（周辺環境）」が最多となりました。



調査は、東京23区内に住む世帯年収1400万円以上のパワーカップル400人、および世帯年収600〜1000万円のミドル層650人を対象として、2025年6月にインターネットで実施されました。



東京23区内に住む世帯年収1400万円以上のパワーカップルに、「あなたは将来マイホームの購入をしたいと思いますか。既にマイホームを持っている人は住み替えたいと思いますか」と聞いたところ、56.0％が「思う」と回答しました。



マイホームを購入したいと回答した人に、「住宅を購入する際に、最も重視したいポイント」を教えてもらったところ、パワーカップルでは1位「立地（周辺環境）」（56.5%）、2位「駅からの距離」（43.1%）、3位「価格」（38.2%）という結果になりました。



一方、ミドル層では1位「立地（周辺環境）」（57.2%）、2位「価格」（56.6％）、3位「駅からの距離」（35.5％）という結果になり、ミドル層のほうが価格を重視していることがわかりました。



なお、「新築かどうか」と回答したパワーカップルは10.0％にとどまり、14項目中11位となっており、かつてのような“新築一強”の時代ではなくなりつつあることがうかがえます。



他方、「理想の物件がなかなか見つからないと感じたことがある」と答えたパワーカップルは58.0％。



「理想の物件がなかなか見つからない」と回答した人に、「理想の物件がなかなか見つからない理由」を尋ねたところ、「価格が高い」（パワーカップル61.3％、ミドル層71.2％）や「条件に合う物件が少ない」（パワーカップル57.4％、ミドル層57.8％）が上位を占めました。



そこで、「住宅選びにおいて、何ができていればより効率的に選べたと思いますか」と尋ねたところ、パワーカップル・ミドル層のいずれも「希望条件を明確化しておくこと」（パワーカップル42.9％、ミドル層49.9％）や「希望条件をパートナーと事前にすり合わせておくこと」（パワーカップル44.4％、ミドル層40.5％）といった住宅購入における“事前準備”に関する意見が上位となりました。



【出典】

▽グローバルベイス調べ