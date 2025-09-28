¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹Ï¢ÇÆµÇ°¡ÖÀ¾¥¹¥ÝÆÃÊÌ¹æ¡×ÈÎÇä¡¡º£µ¨¤ÎÊâ¤ß¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¡¡À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ï¡¢Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òµÇ°¤·¤¿¡ÖÀ¾¥¹¥Ý¡ÊÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ËÍ¥¾¡ÆÃÊÌ¹æ¡Ê16¥Ú¡¼¥¸¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ¤ß3300±ß¡Ë¤òµåÃÄ¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÏµÙ´©¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾¥¹¥Ý¤Î1ÌÌ¥È¥Ã¥×¤Î»æÌÌ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î·ã¤·¤¤Í¥¾¡Áè¤¤¤òÀ©¤·¤¿º£µ¨¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ¼Ô¤ÏÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ë¼«¿È¤Î»áÌ¾¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ÊÌ¾Á°¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÆ±2980±ß¡Ë¡£¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤«¤é¡£¾¦ÉÊÌ¾¡Ö25¥ê¡¼¥°Í¥¾¡µÇ°¡¡À¾¥¹¥ÝÍ¥¾¡ÆÃÊÌ¹æ¡×¡£
