¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÆæ¤Î¿·¼ï¢éÀ¤³¦½éÈäÏª¡¡µÌÏÑ¤ÇºÎ½¸¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¥ë¥¯¥é¥²¡×¡¡Ä¹ºê¥Ú¥ó¥®¥ó¿åÂ²´Û
¡¡º£Ç¯¿·¼ï¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¥ë¥¯¥é¥²¡×¤¬¡¢Ä¹ºê»Ô½ÉÄ®¤ÎÄ¹ºê¥Ú¥ó¥®¥ó¿åÂ²´Û¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥²¤Î¼ïÎà¤ÎËÉÙ¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄá²¬»ÔÎ©²ÃÌÐ¿åÂ²´Û¡Ê»³·Á¸©¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¤Ç¡¢Å¸¼¨¤ÏÀ¤³¦½é¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÏÂ²Î»³¶á³¤¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¿·¼ï¤Ç¤¢¤ë¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¥ë¥¯¥é¥²¤ÎÂÎÄ¹¤ÏÀ®ÂÎ¤Ç2¥»¥ó¥Á¤Û¤É¡£À¸¿£Á£¤¬¥«¡¼¥ë¾õ¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤½¤Î·Á¤¬ÀÑÊ¬µ¹æ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¥ë¡Ê¢é¡Ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢8·î¤Ë¿åÂ²´Û¤¬ÌÌ¤¹¤ëµÌÏÑ¤ÇºÎ½¸¤·¤¿30¡Á40¸ÄÂÎ¡£»ô°é²¼¤Ç¤Î¼÷Ì¿¤Ï2¡Á3¥«·î¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾Ü¤·¤¤À¸ÂÖ¤ÏÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¼ïÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ²áµî¤ËºÎ½¸¤·¤¿ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¸ÄÂÎ¤Î°äÅÁ»Ò¤ò²òÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Â¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¥ë¥¯¥é¥²¤ÎÆ±¼ï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿åÂ²´ÛÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÅ¬Àµ¤Ê¤¨¤µ¤Î¼ïÎà¤äÂç¤¤µ¤Ê¤É¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Å¸¼¨¤òÄÌ¤·¤Æ°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ê¹âÊ¿Ï©»Ò¡Ë