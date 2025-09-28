連覇の総仕上げをしたのは、絶好調の栗原だった。同点の五回1死一、二塁。西武高橋のフォークを強振すると、打球は中堅フェンスに直撃。2点適時二塁打で勝ち越しに成功した。殊勲の一振りに「なんとかしたいっていう気持ちが一番だった」。3試合連続の決勝打で、文句なしの主役となった。

シーズン最終盤の9月に、猛烈な勢いで巻き返しを見せた。3月のオープン戦で右脇腹を負傷。開幕はファームで迎えた。4月に1軍復帰も、打率1割台と不振に苦しんだ。昨季3年ぶりに20本塁打を放った打撃が影を潜めると、その後、3月と同じ箇所を再び痛め7月に離脱を強いられた。

患部に不安が残る状態で、8月に実戦復帰するなど調整スピードを上げた。当時は「自分が（1軍戦に）出ないと、ポジションがなくなる世界」と焦りを吐露。1軍復帰直前には右膝に自打球を受けたが、痛みを押して復帰を果たした。並々ならぬ覚悟が、栗原を突き動かした。

小久保監督はシーズン終盤、優勝に必要な戦力の一人に栗原の名を挙げた。その上で「月間MVPを取るぐらい大爆発して、おいしいところを持っていってほしい」と強調。栗原も「本当にあの一言で自分の覚悟も決まった」。指揮官の期待に応えてみせた。

今季は柳町や野村らの台頭が、主力の離脱をカバーした。そんな中、最終盤で意地を見せた29歳。かつて左膝の大けがを乗り越えるなどの経験をした中軸らしい活躍だった。歓喜の輪に加わった栗原は「最後グラウンドに立てたことはうれしい。けど、もっともっとやらないといけなかった」。すでにその視線は、リーグ優勝の先を見据えていた。 （鬼塚淳乃介）