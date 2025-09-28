長崎県佐世保、平戸、松浦、東彼などにまたがる県北地域で多くの車が掲げる「佐世保」ナンバー。「佐世保中央自動車学校は、その誕生と深い関わりがあるんです」。11代校長の西尾洋さん（61）は語る。

かつて県北地区では新車の登録や検査ができず、長崎市まで出向くしかなかった。全国で急速に車が普及していく中、一般社団法人・佐世保自動車協会の川添福一初代会長らが「利便性を向上させればさらに車が増え、地域の発展につながる」と考えて、国などに出先機関の開設を要望。さらなる車社会の到来を見越して1962年に教習所も手がけた。

それから6年後の68年、協会が準備した土地（佐世保市沖新町）に、九州運輸局長崎運輸支局が佐世保自動車検査登録事務所を開設。ご当地のナンバーが生まれた。

現在、中央自動車学校では普通車や普通自動二輪のほか、バスの運転に必要な大型二種、クレーンなどの重機を扱える大型特殊免許も取得可能で、約150人が通う。これまでに6万人超のドライバーが卒業した。

半島や山間部が多い県北地区での暮らしには車が欠かせない。代々、大切にしてきたのは「地域を支える、貢献するという姿勢です」と、先代校長で相談役の浦郷泰孝さん（66）。運転士不足に悩む地元バス会社の採用活動に協力し、技能試験や運転体験会の会場としてコースを提供している。交通違反などで免許を取り消された場合の再取得に必要な「取消処分者講習」も行っており、「絶対、二度としないという気持ちを持ってもらうようにしている」。県警OBでもある浦郷さんの思いだ。

少子高齢化で通学者は減少傾向にある一方、70歳以上に義務付けられている高齢者講習を受ける人は増加している。「教習所の役割はますます重要になっている」と自負する西尾校長。モットーは、人も自分も傷つけない、安全意識の高いドライバーの育成という。

（古川泰裕）