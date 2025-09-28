高齢化などが進む地方で大規模災害が発生した際、被災地支援に在住外国人の力を活用する試みが佐賀県内で始まった。27日には嬉野市で、行政の防災担当者や日本語教室運営に関わるボランティアと在住外国人による交流会が開かれ、今後のネットワーク構築に向けた課題などを共有した。

国内外で農業支援や被災地支援に取り組む認定NPO法人「地球市民の会」（佐賀市）が企画。同会によると、県内には約1万千人の外国人が暮らす。これまでの行政などによる取り組みでは、被災者になった場合を想定し、避難や安全の確保に重点が置かれていたという。

一方で外国人は平均年齢が35歳前後とされ、若い年齢層が多いのが特徴。近年は全国的に大規模災害が増え、県外から十分な支援が届かない場合に備える必要があり、外国人も重要な「地域の担い手」として育成することで迅速な支援につなげる狙いがある。

27日の交流会にはミャンマーやスリランカ、インドネシアなど8カ国の15人を含めた32人が参加。県内でも相次いで発生した大雨災害の事例報告を聞き、避難情報の入手方法などを確認した。地域住民として互いの信頼関係を築くには日頃から顔の見える交流を続けることの大切さや、意思の疎通には子どもに語りかけるような「やさしい日本語」が役に立つことも学んでいた。

地球市民の会は12月14日にも吉野ケ里町で同様の交流会を計画している。趣旨に賛同した外国人や日本人による「佐賀災害支援リーダー」（仮称）の発足イベントを来年1月31日に佐賀市で開く予定で、岩永清邦事務局長は「自分も地域の役に立ちたいと思っている在住外国人は多い。一人でも協力者が増えるように活動の周知を続けたい」と話した。

