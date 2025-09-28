¡Îº´²ì¸©¡ÏSAGAµ×¸÷Áª¼ê¤é¤¬¥Û¡¼¥à³«Ëë2Ï¢ÀïPR¡¡º´²ì±Ø¤Ê¤É¤Ç¥Á¥é¥·ÇÛÉÛ
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëSV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤ÎSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Êº´²ì¸©Ä»À´»Ô¡Ë¤ÎÁª¼ê¤é¤¬¡¢10·î18¡¢19Æü¤Ëº´²ì»Ô¤ÎSAGA¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤¢¤ë2025¡Á26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Û¡¼¥à³«Ëë2Ï¢Àï¤òÆ±»Ô¤Ê¤É¤ÇPR¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï3°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï21¡Á22Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡£ÃæÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬Áª¼ê¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡PR³èÆ°¤Ï17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢JRº´²ì±Ø¤Ë¤ÏÃæÅÄ´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ÓÌÚºÌ²Ö¡¢ÃæÅçºé°¦¡¢¹â¶¶°ª¤Î3Áª¼ê¤¬»²²Ã¡£¿·¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ÖJump¡¡Together¡ª¡×¤Î¥Ü¡¼¥É¤ä³«Ëë¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬·Ç¤²¤ëÃæ¡¢Áª¼ê¤é¤Ï»î¹çÆüÄø¤Î¤Û¤«¡¢Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ä¼Ì¿¿¤¬ºÜ¤Ã¤¿¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤¬±Ø¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¡¢°®¼ê¤òµá¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤ÎÁê¼ê¤Ï¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¥º´¢Ã«¡Ê°¦ÃÎ¸©´¢Ã«»Ô¡Ë¤Ç¡¢Î¾Æü¤È¤â¸á¸å2»þ5Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¡ÊÃæÀî¼¡Ïº¡Ë