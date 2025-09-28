2番近藤、3番柳田、4番山川。パ・リーグ最優秀選手（MVP）獲得経験者がずらりと並んだ最強オーダーは、開幕からわずか3試合で頓挫した。近藤が腰の手術を受け、柳田は右脚故障で長期離脱。山川も打撃不振が続き、脇を固める今宮、周東、正木らもけがで戦線を離れる異常事態に見舞われた。

「今年は指をくわえて見ているわけにはいかない」。小久保監督は動いた。代打専念を伝えていたベテランの中村を開幕直後から先発起用。昨年は全試合4番で起用した山川を5月半ばには外した。現役時代から4番に強いこだわりを持つ指揮官は「理想は理想。現実的にどうしようかと考えたとき、日替わりでも仕方ないと。思考の柔軟性を持った」と明かした。

コーチからの提案も大切にした。村上打撃コーチから野村の1番起用を進言され、ブレークにつながった。小久保監督は「昨年までを見ているから僕なら（野村）勇の1番は考えられない。その分、（提案する）コーチにも責任が生まれるし、うまく回った」。野村に加え、柳町、海野らも欠かせない選手となった。

故障者が相次いだ中、分厚い戦力で逆境をはね返した。「1軍に絡んだ全ての選手の活躍がなかったら今年は優勝できなかった。短期間の活躍になった選手を含め何か一つ欠けていたら優勝はない。全員が貴重な戦力として貢献してくれた」と指揮官はナインに感謝を込めた。

（小畑大悟）