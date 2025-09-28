¡Ú¼ÒÀâ¡Û»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ¡¡Ãæ´ÖÃùÂ¢¤ÎÀè¤ò¤É¤¦¤¹¤ë
¡¡¸¶È¯¤«¤é½Ð¤ë»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ¤ÎÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤Î·úÀß¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÃùÂ¢¸å¤ËºÆ¤ÓÇ³ÎÁ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë³ËÇ³ÎÁ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï»Ï¤Þ¤ë¤á¤É¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ¤ò¤¿¤áÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤Ï»³¸ý¸©¾å´ØÄ®¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß·úÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ©ÃÏ¤Ï²ÄÇ½¡×¤È¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤òÄ®¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£Ä®¤Ïº£¸å¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ÎÀ§Èó¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£
¡¡¾å´ØÄ®¤Ç¤ÏÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯¤Î»ö¸Î¸å¡¢¸¶È¯·úÀß·×²è¤¬ÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ¤«¤é¤Î¸òÉÕ¶â¤¬¸º¤Ã¤¿Ä®¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢¿·¤¿¤ÊÃÏ°è¿¶¶½ºö¤È¤·¤ÆÃæ¹ñÅÅ¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤Î¤¬Ãæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ¤òÀìÍÑ¤Î¶âÂ°ÍÆ´ï¤ËÇ¼¤á¤ÆÊÝ´É¤¹¤ë¡£°ì»þÊÝ´É¤·¤¿¸å¡¢¥×¥ë¥È¥Ë¥¦¥à¤ä¥¦¥é¥ó¤ò¼è¤ê½Ð¤¹ÀÄ¿¹¸©¤ÎºÆ½èÍý¹©¾ì¤ËÁ÷¤Ã¤ÆºÆÍøÍÑ¤¹¤ë·×²è¤À¡£Ä®¤ÏÎ©ÃÏ¤ÎÄ´ººÃÊ³¬¤«¤é¹ñ¤Î¸òÉÕ¶â¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ºÆ½èÍý¹©¾ì¤Ï²ÔÆ¯¤¬ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö½é1997Ç¯¤À¤Ã¤¿´°À®Í½Äê¤Ï27²ó±ä´ü¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÎÌÜÉ¸¤Ï2026Ç¯ÅÙÆâ¤À¡£
¡¡¸¶È¯¤¬²ÔÆ¯¤¹¤ì¤Ð»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ¤¬À¸¤¸¤ë¡£ºÆ½èÍý¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ãæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤ÏÄ¹´üÊÝ´É¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¾å´ØÄ®¤Î½»Ì±¤ä¼þÊÕ¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Ï¡¢Ãæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤Î·×²è¤ËÉÔ°Â¤äÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£»³¸ý¸©ÅÄÉÛ»ÜÄ®µÄ²ñ¤Ï¡Ö¡ØºÇ½ª¤ÎÃùÂ¢»ÜÀß¡Ù¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯3·î¤Ë·úÀßÈ¿ÂÐ¤ò·èµÄ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÅÅ¤¬´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤È¶¦Æ±¤Ç»ÜÀß¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Îµ¿Ç°¤â¤¢¤ë¡£´ØÅÅ¤ÏÊ¡°æ¸©Æâ¤Î¸¶È¯¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ¤Î¸©³°ÈÂ½Ð¤ò¸©¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±ó³ÖÃÏ¤Î³ËÇ³ÎÁ¤Þ¤Ç¾å´Ø¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÈ¿È¯¤ò¸Æ¤Ö°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å´ØÄ®¤Ç¤Ï¸¶È¯·úÀß¤ËÂÐ¤¹¤ë»¿ÈÝ¤¬³ä¤ì¤¿¡£ºÆ¤ÓÊ¬ÃÇ¤ò¿¼¤á¤ë»öÂÖ¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡£Ä®¤ÏÈ½ÃÇ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢½»Ì±¤ÎÀ¼¤òÃúÇ«¤ËÄ°¤¯¤Ù¤¤À¡£
¡¡»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ¤Î°ì»þÊÝ´É¾ì½ê¤Ï¶å½£¤Ç¤âÀ°È÷¤¬¿Ê¤à¡£¶å½£ÅÅÎÏ¤Ï5·î¡¢º´²ì¸©¤Î¸¼³¤¸¶È¯¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç·úÀß¹©»ö¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÅÅ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¶âÂ°ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ëÊýË¡¤Ç¡¢ºÇÂç960ÂÎ¤Î»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ¤òÊÝ´É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£27Ç¯ÅÙ¤ÎÍøÍÑ³«»Ï¤òÍ½Äê¤¹¤ë¤¬¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ¤¬¤¿¤Þ¤êÂ³¤±¤ë¾õ¶·¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ïº£Ç¯²þÄê¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ðËÜ·×²è¤Ç¡¢¸¶È¯¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤¹¤ë¤ÈÊý¿ËÅ¾´¹¤·¤¿¡£ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤ò¸«¿ø¤¨¡¢°ÂÄêÅÅ¸»¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ¤Î½èÊ¬ÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ä¿·ÁýÀß¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤ÏÌµÀÕÇ¤¤À¡£ºÆ½èÍý²áÄø¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¹â¥ì¥Ù¥ëÊü¼ÍÀÇÑ´þÊª¤ÎºÇ½ª½èÊ¬Àè¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸¶È¯À¯ºöÁ´ÂÎ¤ÎºÆ¸¡Æ¤¤òµá¤á¤¿¤¤¡£
¡¡³ËÇ³ÎÁ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï¡¢¸¶È¯¤¬²ÔÆ¯¤¹¤ë¶å½£¤ÇÅÅµ¤¤ò»È¤¦»ä¤¿¤Á¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£