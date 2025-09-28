苦戦が続く福岡で、19歳のルーキーがまばゆい光を放った。後半の追加タイム。公式戦初出場のサニブラウンが橋本からのクロスに打点の高いヘディングで合わせ、ゴールネットを揺らした。

「日ごろから練習していたことがそのまま出た。イメージ通り」。両手を上げてゴール裏を鼓舞すると、Jリーグ初ゴールを目撃したサポーターも大歓声で応じた。

兄は陸上男子短距離で日本代表のサニブラウン・ハキーム。抜群の身体能力が武器で、ユースから今季トップチームに昇格。股関節付近を痛めて別メニューの時期が長く続き、「どうすればいいか分からなくなった」と振り返る時期もあった。

離脱中にはボディーバランスを鍛えるトレーニングなどに励んだ。チームは故障や出場停止などによる離脱を受け、通常1人の控えGKを3人入れるほどの緊急事態。「自分が断ち切れたら」と2失点した直後の後半42分にピッチに立ち、貪欲にゴールを狙った。

チームは今季最長を更新する5連敗。ただ、金明輝監督は「こういう中でニューヒーローが誕生することもあるだろう」と試合前に語っていた。その期待への「一発回答」となる活躍。「1点じゃ足りない。2、3点と取ってチームを勝たせられるように」。サニブラウンは力強く宣言した。 （伊藤瀬里加）