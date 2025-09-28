松竹創業百三十周年を記念して、2025年に歌舞伎座では三大名作狂言を一挙に上演してきました。その締めくくりとなる時代物の大作『義経千本桜』に出演する、歌舞伎俳優の坂東巳之助さん（36）と尾上右近さん（33）に日本テレビアナウンサー・市來玲奈がインタビュー。通し狂言やダブルキャストへの心境を伺いました。また、大ヒットとなった映画『国宝』をきっかけに初めて歌舞伎を観劇する方へのメッセージもいただきました。

■「歌舞伎界が一つの大きな輪」役者みんなで紡ぐリレーに注目

2025年の歌舞伎座では、3月に『仮名手本忠臣蔵』、9月に『菅原伝授手習鑑』、そして10月には『義経千本桜』と、三大名作狂言を上演しています。今回の「錦秋十月大歌舞伎」通し狂言『義経千本桜』（10月1日〜21日千穐楽）は、“通し狂言”といわれる、初めから終わりまで全てを通して上演される演目となります。さらに、Aプロ・Bプロのダブルキャストという形で、世代を超えた競演も見どころとなっているといいます。

――通し狂言に挑むことへの心境はいかがですか？

巳之助：なかなか通し狂言がかかる機会が少ない中で、現代のお客様って歌舞伎を演出的なことだったり、役者の技巧的なところだったりを見る以前にお話を楽しみたいという感覚がすごく強い方が多いと思うので、縦の筋っていうのを楽しんでいただける。今後より一層需要が高まっていくんじゃないかなと感じるので、非常に意義のある上演かなと思います。

右近：全くその通りだと思いますね。いや、本当にその通りでしかない。“その通り狂言”です。

巳之助：何を言ってんの？（笑）

右近：僕も分かんないです（笑）

（普段の公演形態である）見取り狂言はドラマでいうと、連続ドラマの神回だけをやるという状態で、こういう流れだったのかなと想像して見ることも楽しむ方法の一つ。ただやっぱり、伝統の世界なので通し狂言じゃないとやらない場面は出てくるので、僕らが伝統を受け継いでいく上でも重要な公演形態だなと思います。歌舞伎界が一つの大きな輪で、バトンをみんなで渡していっている感覚がすごく強いなと思いますね。

巳之助：うん、うん、たしかに。

右近：『義経千本桜』も義経が常に（物語の）背骨として登場人物に絡んでいく存在なので、誰しもがみんな義経を思った人たちの物語として紡ぐリレーがおこなわれるんだなと思います。

巳之助：おっしゃる通り、“おっしゃる通り狂言”で（笑）

■右近「僕も素晴らしいから」 ダブルキャストへの思い

今回の公演で右近さんは、市川團子さん（21）とダブルキャストとして『佐藤忠信実は源九郎狐』役を勤め、巳之助さんは中村隼人さん（31）とともに『渡海屋銀平実は新中納言知盛』役を勤めています。

――今回は配役がAプロ・Bプロというダブルキャストですが、どのように捉えていますか？

巳之助：同じ作品で同じ登場人物でも、また違った角度から切り取ったように見える作りになると思うので、お客様にもそういうところを楽しんでいただきたいですし、A・Bそれぞれ勤める人間は自分がやらせていただく（歌舞伎の）型というのを一生懸命にやるだけだと思うので、見比べ・演じ比べみたいなつもりは少なくとも僕はないけど、見る方にとっては比べるのも楽しみの一つになるんじゃないかなと思います。

右近：僕の感覚ではダブルキャストの場合、見る場合はやっぱり“どっちの方がいいか”っていう目線で見ちゃうところがかつてあったんですよね。ということは、自分もそういう目で見られるんだろうなって思っていたので。口では、“どちらも見ていただいて違いを楽しんでいただきたいです”って定型文のように言って。でもそれを言いながらも、自分としては“負けるわけにはいかない”みたいな気持ちがにじむところを見られているのかもしれないとか思っていたんですよ。

右近：でもね！ どうやら今のお客さんは本当に違いを楽しむっていう目線で見てくださっているらしいんですよ。だから甲乙をつけるために見ているっていう感覚は実はあんまりないっぽくて。僕もそういうふうになってきて。しかも実際に自分がやってみると別に負けたくないとかあんまり思わなくて！ その役を共に愛する仲間なんですよ。だから自然に今は心の底から“どっちも見てほしい！”って思って宣伝したいなって思っています。どっちも見てください！ 本当に（Wキャストの）團子くんも素晴らしいし、僕も素晴らしいから。（笑）

巳之助：言ってみたいな〜！ 言ってみてぇな〜それ！！

右近：團子くんが素晴らしいっていうことをちゃんと先輩として言いながらも、僕ははっきり申し上げたいのは…僕は素晴らしい！ 宜しくお願いします！

巳之助：大丈夫かこれ！？（笑）

■巳之助、父としての思い 「人生の選択肢の一つとして」

今回の公演で、巳之助さんの長男・守田緒兜（もりた・おと）くん（7）が初お目見得となり、“銀平娘お安実は安徳帝”の役を勤めることが決まっています。

――巳之助さんの息子・緒兜くんが今回、初お目見得となりますが、父親としての心境を教えてください。

巳之助：僕が初お目見得をさせていただいたのは2歳の時で、息子が（10月時点で）7歳になって初お目見得ということで。ここ近年の歌舞伎の家のお子さんのデビューとしては比較的遅い方かとは思うのですが、やっぱりコロナ禍っていうのがすごく大きく、去年の春くらいまでは楽屋に家族が入れなかったので…。歌舞伎役者の子供の頃っていうと、しょっちゅう楽屋に連れてこられて、訳もわからないまま楽屋で遊んで、モニターからは舞台の音が聞こえてきて、廊下を衣装着た人が歩いていて…っていうのを、環境として当たり前に感じながら成長してきた上で、じゃあ今度は自分が舞台に立つ番だっていう感覚が僕自身の思い出としてもあったんですけれど、なかなかそういう機会を与えてあげることが難しい状況でした。

巳之助：僕自身がまだまだ先輩と楽屋をご一緒させていただくことが多く、先輩もいらっしゃる中、楽屋で好きに遊んでいていいよとは言えないので、そういう意味で子供に経験を積ませるということが一歩出遅れたというところはあるんですけども。ぼちぼちそういうタイミングかなと思っていたところでお話いただいたので、今回子役の中でも大きなお役なのでいきなりにしては負担が大きいなと思いつつ、本人なりに頑張りたい意志も見えるので一生懸命準備して初日を迎えられればと思っています。

――息子さんにどのような歌舞伎役者になってほしいですか？

巳之助：歌舞伎役者にならなくてもいいかなと思っています。歌舞伎という世界は子供の頃から修業を重ねてという側面がある中で、将来的に本人が自分の人生をどう歩もうか、何になろうかということを考える時の選択肢の一つに組み込むためには子供のうちに出ておかないと、進路に悩むぐらいの時になって歌舞伎をやりたいなって思ってもなかなかそこからスタートするっていうのは立場上難しいところもあるので。しっかり選択肢のうちの一つに組み込めるようなところまで連れていくのは親の仕事なので。そこで本人がどういう判断をするのかは本人次第だと思っていますね。

――映画『国宝』をきっかけに歌舞伎を観劇する人も増えているそうです。今回の『義経千本桜』の注目ポイントを教えてください！

右近：僕はやっぱり生で本物っていうことを感じていただくことに、古典の通し狂言を上演して自分が大役をやる意義だと思っていますね。一言でいえば、“ガチの大人のバイブス、これが歌舞伎だ！”って感じですかね。

巳之助：『国宝』で描かれるのが役者としてのドラマっていう部分で、映画館で作品をご覧になった方々は、そのストーリー、物語、人物というところに注目されたと思うんですが、実際に生の舞台を見に来ると、例えば衣装だったり道具だったり、仕掛けだったりが、『義経千本桜』はかなり派手な方だと思うので、そういうところにも衝撃を受けてほしい。

■市來アナの取材後記「強い信頼関係で創り上げる、熱い舞台」

お互いの話に真剣に耳を傾けている姿が印象的でしたが、その一方で巳之助さんと一緒にいると子供っぽくなってしまうと自身で話していた右近さん。今回のインタビューでも、話がどんどん脱線してしまい…“なんでしたっけ！？（笑）”と巳之助さんに助けを求める場面もありました。その巳之助さんは満面の笑み！ 2人のやりとりが弾みすぎて、インタビューがなかなか進まないほど…。改めて、とても仲良しなお2人でした。歌舞伎界が一丸となって届ける通し狂言『義経千本桜』、注目です！

【市來玲奈の歌舞伎・花笑み】「花笑み」は、花が咲く、蕾（つぼみ）がほころぶこと。また、花が咲いたような笑顔や微笑みを表す言葉です。歌舞伎の華やかな魅力にとりつかれた市來玲奈アナウンサーが、役者のインタビューや舞台裏の取材で迫るWEBオリジナル企画です。