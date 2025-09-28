£Â£ÄÂç¹Ó¤ì¥È¥é¥Ö¥ëÂ³½Ð¤ÇÊªµÄ¡¡¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤ÇÁª¼êÅê¤²Èô¤Ð¤¹¡¡·ö²Þ¼«Ëý£²£°¿Í°Û¾ï¤Ê¤À¤ì¹þ¤ßÂçÍðÆ®¡¡¡ÈËÌ¶å½£ºÇ¶¸·ö²Þ²°¡É¥Ö¥ÁÀÚ¤ìÌµ¸ú»î¹ç¢ª°ÛÎã¤ÎÂ³¹Ô
¡¡¡Ö£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î£±£·¡×¡Ê£²£·Æü¡¢¥¢¥ê¡¼¥ÊÎ©ÀîÎ©Èô¡Ë
¡¡³ÊÆ®²È¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë£±Ê¬´ÖºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂè£±£·²óÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â³½Ð¤¹¤ë°ÛÎã¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤éÙæ¤á¤ËÙæ¤á¤Æ¤¤¤ëÂçºåÌäÂê»ù·ö²Þ¼«Ëý¡¢¥·¥§¥ó¥í¥ó¤È¡ÈÈÀµÕ¤Î°Æ¸¡É¥ì¥ª¤Î¿ÆÍ§¡¢¥É¥é¥´¥ó¤Î°ìÀï¤ÏÂç¹Ó¤ì¤Ë¡£¥·¥§¥ó¥í¥ó¤¬Ë½Áö¤·¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×¤¬³Ý¤«¤Ã¤¿¸å¤â¹¶·â¤òÂ³¤±¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬·ãÅÜ¡£¡ÖÎ¥¤ì¤í¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ê¡¢¥·¥§¥ó¥í¥óÅê¤²Èô¤Ð¤¹¾ìÌÌ¤â¡£¤Þ¤¿¡¢Î¾¼Ô¤Ë·Ù¹ð¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¤ÈÀéÍÕ¤Î·ö²Þ¼«ËýÂÐ¹³Àï¤Ç¤ÏÌ¾¸Å²°¤Î¾¡Íø¸å¤Ë¡¢ÂçµÜ¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢Âçºå¤Î·ö²Þ¼«Ëý£²£°¿Í°Ê¾å¤¬¶âÌÖ¤Ë¤Ê¤À¤ì¹þ¤ß¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÍðÆ®¤¬ËÖÈ¯¡£¹Â¸ýÍ¦»ù£Ã£Ï£Ï¤¬ÅÜ¤ê¤Î·ÁÁê¤Ç¡Ö¤ä¤á¤í¡×¤È¼ý½¦¤ËÅØ¤á¡¢¡È¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É±»ÅÄ½ã»Î¤â»ß¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£Â£Ä£±£¶¤Ç¤ï¤º¤«£´ÉÃ¤Ç£Ë£ÏÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡ÈÂçºåÅÁÀâ¤Î·ö²Þ»Õ¡É¥¢¥ó¥Ç¥£ÆîÌî¤È¡¢£Â£Ä£µÏ¢ÇÔÃæ¤Î¡ÈËÌ¶å½£ºÇ¶¸·ö²Þ²°¡É¾¾°æ·ò¤È¤Î¥Ù¥¢¥Ê¥Ã¥¯¥ë£Í£Í£Á´°Á´·èÃå¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Î°ìÀï¤Ï¡¢»î¹çÅÓÃæ¤Ë¥¢¥ó¥Ç¥£¤Î»Ø¤¬¾¾°æ¤Îº¸ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤Ê¤ÉÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£¾¾°æ¤¬¥¢¥ó¥Ç¥£¤ÎÌÜ¤Ä¤Ö¤·¡¢¶âÅª¹¶·â¤Ë·ãÅÜ¤·¡¢ÅÓÃæ¤Ç¿å¤òÅê¤²¤Ä¤±»î¹çÊü´þ¡£¶âÌÖ¤Î³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¥»¥³¥ó¥É¤È¸ýÏÀ¤ò·«¤ê¹¤²¡¢°ìÅÙ¤ÏÌµ¸ú»î¹ç¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¹Â¸ý£Ã£Ï£Ï¤ÎºÛÄê¤Ç°ÛÎã¤ÎÂ³¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢·èÃå¤Ï¤Ä¤«¤º°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð¾ìÄä»ßÌÀ¤±¤ÎÀÖ¥Ñ¥ó¥Ë¥¤È¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦²¦¼Ô¤Î¹â¶¶ÃÎºÈ¤È¤Î°ìÀï¤Ï¡¢¾¡¤Ã¤¿ÀÖ¥Ñ¥ó¥Ë¥¤¬ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¹â¶¶¤Ë·ã¹â¡£Àä±ï´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÉã¡¦Â¼ÅÄ¾°ì¤ä¡¢ÅÁÀâ¤Î·ö²Þ»Õ¡¢²æÎ¶¿¿¸ã¤â¸ò¤¨¡¢ÂçÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä«ÁÒ¤ÏÂç²ñ½ªÎ»¸å¡Ö¤Þ¤¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î±äÄ¹¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡£´ÑµÒ¤Ë´í³²¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤Ç¤ß¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£