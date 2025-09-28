ÁÆÉÊ¤¬ÈïÃÆ¡Ö¤ªÁ°¥º¥ì¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¤»¤¤¤ä¤«¤é¤Îµ´¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¤Ê¤¢¤Ê¤¢¤Ë¤¹¤ë¤Î·ù¤ä¡×·³ÃÄ¹½À®¤á¤°¤ê
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬26Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÁêÊý¤Î¤»¤¤¤ä¡Ê33¡Ë¤«¤é¸À¹ÔÉÔ°ìÃ×¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÁÆÉÊ¤Ï¡ÖÁÆÉÊOfficial¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤È¤ÏÊÌ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÁÆÉÊ¤Î¥í¥±¡×¤âÅ¸³«¡£¸µ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥¢¥Ã¥¯¥¹¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡¢ÃæÂ¼¸µµ¤¤ÈÌðÌî¥ì¥Î¥ó¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ·ó½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢3·îËö¤ÇÌðÌî¤¬Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÁÆÉÊ¤È¤»¤¤¤ä¤Ï24»þ´Ö¥¸¥à¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÁÆÉÊ¤¬¡Ö¥¢¥Ã¥¯¥¹¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Î2¿Í¤È¤¿¤Þ¤Ë¡Ê¥¸¥à¡Ë¹Ô¤¯¤Ç¡£°ì½ï¤Î²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¤»¤¤¤ä¤¬È¿±þ¡£¡Ö¡ÊÌðÌî¤¬¡ËÆ°²è¡¢Â´¶È¤·¤¿¤ä¤ó¤«¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡ÊÌðÌî¤È¡ËÍ·¤Ð¤ó¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡¡¤ªÁ°¥º¥ì¤Æ¤ë¤ä¤ó¡£²ñ¤¦»þ¤Ï¹â¤ß¤Ç²ñ¤ª¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¡£
ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÏÍ·¤ó¤Ç¤ó¤Î¡£ÌðÌî¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÊÛÌÀ¡£¤»¤¤¤ä¤Ï¡Ö¤Ê¤¢¤Ê¤¢¤Ë¤¹¤ë¤Î·ù¤ä¡£¡ÊÁÆÉÊ¤¬¡Ë¡Ø¤½¤ì¤Ï¶ÚÄÌ¤¹¤Ç¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ä¡×¤È¿©¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£
ÁÆÉÊ¤Ï¡ÖÍ·¤Ö»þ´Ö¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÌðÌî¤¬¡£»Å»ö¤È¤ÏÊÌ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ä¤Ç¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¤¿¡£