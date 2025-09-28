ÁÆÉÊ¡Ö¥ä¥Ð¤¤¥ä¥Ð¤¤¥ä¥Ð¤¤¡×¤»¤¤¤ä¡È¥µ¥Ö¥¹¥¯¡ÉÌ¤»ÈÍÑ£¶Ç¯È¾¤Ç70Ëü±ß°Ê¾å¥É¥Ö¤Ë¡ÖÀ°Íý¤»¤Ê¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¤»¤¤¤ä¡Ê33¡Ë¤¬26Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤ËÁêÊý¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤ÈÀ¸½Ð±é¡£24»þ´Ö±Ä¶È¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡×¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë²òÌó¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤»¤¤¤ä¤¬¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤è¡¢¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¤Ë¶â¤À¤±Ê§¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡Á5Ç¯¤°¤é¤¤¡£Âçºå»þÂå¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¤¥ä¥Ð¤¤¥ä¥Ð¤¤¡£Ç¯´Ö10Ëü±ß¤ä¤Ç¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¤»¤¤¤ä¤Ï19Ç¯4·î¤«¤é³èÆ°µòÅÀ¤òÅìµþ¤Ë°Ü¤·¤Æ°Ê¹ß¡Ö¥Þ¥¸¤Ç1²ó¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ä¥Ð¤¤¡£¤Û¤ó¤Þ¤ËÀ°Íý¤»¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë»þ´ü¤â¤¢¤ó¤Í¤ó¡£²È¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤·¡£¤è¤¦¤¢¤ë¤Í¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£