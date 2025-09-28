Ý¯°ææÆ¡õÂ¼¾å¿®¸Þ¡ÖÝ¯°æ¿®¸Þ¤Îµ´¥¹¥±Î¹Season2¡×ÊüÁ÷·èÄê ¼¢²ì¤ÎÌ¾½ê¡È24¤«½ê¡É2Æü´Ö¤Ç½ä¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/28¡ÛÍò¤ÎÝ¯°ææÆ¤ÈSUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤¬½Ð±é¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÝ¯°æ¿®¸Þ¤Îµ´¥¹¥±Î¹Season2¡×¤¬¡¢10·î31Æü¡Ê½é²ó¤Ï24»þ40Ê¬¡Á¡Ë¤è¤ê6½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¼Â¤ÏÆ±¤¤Ç¯¡ÉÝ¯°ææÆ¡õÂ¼¾å¿®¸Þ¤ÎÎ¹Ãæ¥·¥ç¥Ã¥È
¼Â¤ÏÃÂÀ¸Æü¤¬1Æü°ã¤¤¤ÎÝ¯°æ¡Ê1982Ç¯1·î25Æü¡Ë¤ÈÂ¼¾å¡Ê1982Ç¯1·î26Æü¡Ë¡£2¿Í¤¬¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡È¤È¤Ë¤«¤¯²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¡ÉÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢µ´¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡£
Á°²óµ´¥¹¥±Î¹Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¤È´ôÉì¤òÎ¹¤·¤¿2¿Í¡£Âè2ÃÆ¤Îº£²ó¤Ï¼¢²ì¤ò¡Èµ´¥¹¥±¡É¤ÇÎ¹¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ý¯°æ¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»öÁ°¤ËÆþÇ°¤Ê¥ê¥µ¡¼¥Á¤ò¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿¡Èµ´¥¹¥±¡É¤â¸ø³«¡£»ëÄ°¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¼¢²ì¤ÎÌ¾½ê24¤«½ê¤ò2Æü´Ö¤Ç½ä¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ£²¿Í¤Ïµ´¥¹¥±Î¹¤ò´°¿ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¤Ê¤ª¡¢Hulu¤Ç¤ÏÝ¯°æ¤ÈÂ¼¾å¤Îµ®½Å¤ÊÌ¤¸ø³«ËÜ²»¥È¡¼¥¯¤ò´Þ¤àHuluÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥óÆÃÊÌÈÇ¤¬¡¢ÊüÁ÷½ªÎ»Ä¾¸å¤ËÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ã¼¢²ì1ÆüÌÜ¡ä
09¡§30¡¡1.½¨µÈ¤æ¤«¤ê¤ÎË¸ø±à¤ÇÈüÇÊ¸Ð¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯
09¡§40¡¡°ÜÆ°
09¡§48¡¡2.¸½Â¸¤¹¤ëÆüËÜºÇ¸Å¤Î±Ø¼Ë¤¬¤¢¤ëÄ¹ÉÍÅ´Æ»¥¹¥¯¥¨¥¢
09¡§50¡¡°ÜÆ°
09¡§58¡¡3.¥ä¥ó¥Þ¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ÎÂç¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó ¤¶¤¯¤¶¤¯¡ª¥Ñ¥ï¡¼¥·¥ç¥Ù¥ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÄ©Àï¡ª
10¡§33¡¡°ÜÆ°
10¡§36¡¡4.Ä¹ÉÍ¤ÎÀäÉÊ¶¿ÅÚÎÁÍý¡©¡©¡©¤½¤¦¤á¤ó¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡ª
10¡§56¡¡°ÜÆ°
11¡§00¡¡5.¹â¤µ8m¡ªÆüËÜ°ìµðÂç¤Ê¡©¡©¡©¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
11¡§05¡¡°ÜÆ°
11¡§29¡¡6.¼¢²ì¸©ºÇÄ¹100m¤Î¤¹¤Ù¤êÂæ¡È¥É¥é¥´¥ó¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡É
11¡§37¡¡°ÜÆ°
11¡§44¡¡7.¸µÃæÆü¡¦»³ËÜ¾»¤¬´ÛÄ¹¡ª¥Ó¡¼¥È¥ë¥é¥ó¥É¤Ç¥«¥Ö¥È¥à¥·¤È¿¨¤ì¹ç¤ª¤¦¡ª
12¡§04¡¡°ÜÆ°
12¡§39¡¡8.¡Ö¤¤¤Á¤Þ¡¼¤¤¡¢¤Ë¤Þ¡¼¤¤¡×¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¡ÄÈÖÄ®»®²°Éß¤Î¤ª»®¤¬¤¢¤ëÄ¹µ×»û
12¡§54¡¡°ÜÆ°
13¡§31¡¡9.¤Þ¤ë¤Ç»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿°ÛÀ¤³¦¡ª±Ê¸»»û°Æ»³»Ò¥ï¡¼¥ë¥É
13¡§51¡¡°ÜÆ°
14¡§01¡¡10.Á´¹ñ½é¤Î2¿Í¾è¤ê¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ÇÂç¶õ¤ò±©¤Ð¤¿¤¯Ä»¤Îµ¤Ê¬¡ª
14¡§41¡¡°ÜÆ°
15¡§07¡¡11.À¤³¦ÂüÇîÊª´Û¤ÇÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂü¤òºî¤í¤¦¡ª
15¡§29¡¡°ÜÆ°
15¡§40¡¡12.À»ÆÁÂÀ»Ò¤æ¤«¤ê¤ÎÂÀÏºË·µÜ¤ÇµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤ÎºÇ¶¯¤ª¼é¤ê¤ò¥²¥Ã¥È¡ª
16¡§05¡¡°ÜÆ°
16¡§30¡¡13.Á´¹ñ¤ÎÆù²°¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Ë¤¯¤ë"¶á¹¾¤«¤Í°Â"¤ÇÈÕ¤´¤Ï¤ó¤Î¤ªÆù¤òÄ´Ã£¡ª
16¡§40¡¡°ÜÆ°
16¡§47¡¡14.¼¢²ì¤Î¿·Á¯ÌîºÚ¤¬½¸¤Þ¤ëÄ¾Çä½ê¤ÇÈÕ¤´¤Ï¤ó¤Î¿©ºà¤òÄ´Ã£¡ª
17¡§00¡¡°ÜÆ°
17¡§15¡¡¡ÖËÙÀÚ¹Á¡×²ÅçÄÌÁ¥È¯
17¡§25¡¡¡Ö²Åç¹Á¡×Ãå¡Á°ÜÆ°
18¡§28¡¡15.ÆüËÜ¤Ç¤³¤³¤À¤±¡ª¸Ð¤ËÉâ¤«¤ÖÍ¿ÍÅç¡È²Åç¡É¤ËÇñ¤Þ¤í¤¦¡ª
¡ã¼¢²ì2ÆüÌÜ¡ä
08¡§00¡¡µ¯¾²¡Á½àÈ÷¡Á»¶Êâ
09¡§50¡¡°ÜÆ°
10¡§00¡¡¡Ö²Åç¹Á¡×²ÅçÄÌÁ¥È¯
10¡§10¡¡¡ÖËÙÀÚ¹Á¡×Ãå¡Á°ÜÆ°
10¡§24¡¡16.¥µ¥¤¥Õ¥©¥ó¥³¡¼¥Ò¡¼ÀìÌçÅ¹¡È¿ÎÇ·½õ¥³¡¼¥Ò¡¼¡É¤ÇÄ«¤´¤Ï¤ó
10¡§54¡¡°ÜÆ°
11¡§10¡¡17.808ÃÊ¤Î³¬ÃÊ¤òÅÐ¤Ã¤ÆÄ¹À¸¤¤·¤è¤¦¡ªÄ¹Ì¿»û
11¡§40¡¡°ÜÆ°
12¡§30¡¡18.ÁÏ¶È108Ç¯¡ªÈþÉÚµ×¼òÂ¤¤ÇÀäÉÊ¼òÇô¡©¡©¡©¥é¥ó¥Á
13¡§00¡¡°ÜÆ°
13¡§16¡¡19.¹Ã²ì¤ÎÎ¤ Ç¦½ÑÂ¼¤ÇÇ¦Ë¡¡¦¿åÃØéá¤Î½Ñ¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤»¤è¡ª
13¡§36¡¡°ÜÆ°
14¡§16¡¡20.Æî¶¿¿å»º¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÂçÇ÷ÎÏ¡ª¸ñ¤Î¥¨¥µ¤ä¤êÂÎ¸³
14¡§24¡¡°ÜÆ°
14¡§57¡¡21.¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê¥Ê¥«¥Þ¥Á¾¦Å¹³¹¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¤Î¤ªÅÚ»º¥¿¥¤¥à
15¡§05¡¡°ÜÆ°
15¡§55¡¡22.À¤³¦¤ÇÂ¿Ê¬¤³¤³¤À¤±¡ªÈüÇÊ¸ÐÇîÊª´Û¤ÇµðÂç¥¶¥ê¥¬¥ËÂÎ¸³¡ª
16¡§05¡¡°ÜÆ°
16¡§25¡¡23.A5¥é¥ó¥¯¤Î¶á¹¾µí¤¬´¬¤«¤ì¤¿ìÔÂô¤¹¤®¤ë¡È¶Ë¥³¥í¥Ã¥±¡É
16¡§30¡¡°ÜÆ°
16¡§45¡¡24.ÈüÇÊ¸Ð¤òSUP¤Ç²£ÃÇ¡ª¸Ð¤Î¾å¤«¤é¸«¤ëÍ¼Êë¤ì¤ÎÀä·Ê
