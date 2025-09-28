佐々木朗希 今季2度目のリリーフも圧巻投球！今季60本塁打のローリーを3球連続空振り三振に仕留める



佐々木朗希（c）SANKEI

＜2025年9月26日（日本時間27日）シアトル・マリナーズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠T-モバイル・パーク＞

現地26日、ドジャースは敵地シアトルでマリナーズと対戦し、3-2で勝利を収めてシーズン最終カードとなる3連戦の初戦を白星で飾った。

地区優勝を決めた翌日、チームは主力を温存する"消化試合モード"だったが、今季2度目となる中継ぎ登板の佐々木朗希（23）が存在感を放った。

7回、2点リードの場面でマウンドに上がった佐々木は、わずか12球の中で11球をストライクに集める抜群の制球力を発揮。

先頭のクロフォードをスプリットでサードゴロに仕留めると、続くヤングを99マイルのストレートで空振り三振に。

2死からはアロザレーナにインハイ100マイルの速球を捉えられ、レフトフェンス直撃の二塁打を許す。

続くリーグ本塁打王ローリーに対しては3球連続のスプリットで完全に封じ込み、わずか3球で空振り三振。スタンドがどよめく中、圧巻の投球を披露。堂々とピンチを切り抜けた。

結果は1回無失点、無四球、2奪三振。防御率を4.46まで改善し、復帰後2試合連続無失点とした。

リリーフ陣が不安定な中で、佐々木の存在感は日に日に増している。大舞台での経験はまだ限られるが、ポストシーズンのブルペンの切り札として、ロバーツ監督の信頼を着実に掴みつつある。



■佐々木朗希の投球内容

クロフォード：サードゴロ（スプリット）

ヤング：空振り三振（ストレート 99.7マイル）

アロザレーナ：二塁打（ストレート 100.1マイル）

ローリー：空振り三振（スプリット 85.8マイル）





大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



エース・カーショウ 大谷翔平について「信じられない。24時間ショウヘイに注目が集まる」

【一問一答】山本由伸 自身の役割について「いい先発がそろっているのでしっかり自分のことに集中する」

