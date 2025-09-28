◆女子プロゴルフツアー ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 第２日（２７日、宮城・利府ＧＣ＝６５９０ヤード、パー７２、報知新聞社後援）

３月にプロ１５年目で初優勝を手にした工藤遥加（３２）＝加賀電子＝が２５位から首位に浮上し、今季２勝目に王手をかけた。父でプロ野球ソフトバンク元監督の工藤公康氏（６２）の助言から復調のきっかけをつかみ、強風の中で３バーディー、ボギーなしの６９と伸ばして通算４アンダー。ツアー最多に並ぶ６人がトップで最終日を迎える大混戦を逃げ切る。

風にも負けず、難しいピン位置にも負けず、工藤がトップで帰ってきた。「気持ちでやっている感じ。調子がいいわけではないけど、とりあえず気持ちで」。１番で２メートルを沈めるなど、しぶとくパーパットを決めていった。平均スコア７４・７９と多くの選手が苦しんだ一日。ボギーなしで終えたのは工藤と尾関彩美悠（あみゆ）の２人だけだった。

９月に入り、２週続けて予選落ちしたタイミングで父に相談した。すぐに助言をくれた。「テイクバックが大きくなって振りにいっている。（インパクトから）先を意識して振れば、はるちゃんは大丈夫だよ」。スイングの軸がずれていることを指摘された。「気にして試合を見てくれている。私が聞きに来たら言おうと思ってくれていたみたい」と感謝した。

野球に詳しくない。セ・リーグもパ・リーグも「よく分からない」と首をかしげる。「マジックってどういうことだ？」。父の優勝を何度も見てきたが、いまだによく分かっていない。しかし最近、初めての推しができた。オリックスの才木海翔投手だ。たまたまテレビを見たら投げていた。「勝負師っぽくて格好良かった」。打者に向かっていく気迫あふれる投球にくぎ付けになった。

初優勝のアクサレディスは１打差逆転で手にした。首位で最終日を迎えるのは２１年のリゾートトラストレディス以来４年ぶり。「そりゃあ勝ちたい。でも勝ちたい勝ちたいと思って勝てるほど甘くない。まずは自分のプレーを精いっぱいやって、チャンスが来たらトライしたい」。コースに立ち向かい、今度は逃げ切りで大混戦を制する。（高木 恵）