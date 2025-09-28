¡Ú¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡Û¶¥ÇÏ¼Â¶·Ã´Åö¡¦¾®Âô¸÷°ª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥Ç¡¼¥¿¤ÇÍ½ÁÛ ¡ª ËÜÌ¿¤Ï¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª
TBS¥é¥¸¥ª¤Ç¶¥ÇÏ¼Â¶·¤òÃ´Åö¤¹¤ë¾®Âô¸÷°ª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê27¡Ë¤¬¡¢GI¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤ò¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ËÜÌ¿ÇÏ¤ò¥º¥Ð¥êÍ½ÁÛ¡£
²¼È¾´ü¤ÎÃ»µ÷Î¥²¦·èÄêÀï¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡£JRA¾Þ¤ËºÇÍ¥½¨¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤¿2023Ç¯°Ê¹ß¡¢Æ±Ç¯¤Î¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¡¢24Ç¯¤Î¥ë¥¬¥ë¤È¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤ÎÇÆ¼Ô¤¬¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤òº¸±¦¤¹¤ë°ìÀï¡£
ËÜÌ¿ÇÏ «¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¡¡²´6¡¡²£»³Éð»Ë
¾®Âô¥¢¥Ê¡§
ËöµÓ¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¤ÎÆ±¥ì¡¼¥¹¤Ç2Ãå¤È¼ÂÀÓ¤â½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²áµî10Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏÁ´¤Æ¤¬Á°Áö¤ÎºÇ½ª4¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò5ÈÖ¼ê°Ê²¼¤ÇÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¤âÁ°Áö5ÈÖ¼ê°Ê²¼¤ÇÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¤Ïº¹¤·¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¹¡£
ÃíÌÜÇÏ ¤¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¡¡ÌÆ6¡¡´äÅÄË¾Íè
¾®Âô¥¢¥Ê¡§¡¡
¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¤âº¹¤·¤¬ÆÀ°Õ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢23Ç¯¤ÎÆ±¥ì¡¼¥¹¤Ç¾¡¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï4Ãå¤Ç¤·¤¿¤¬1Ãå¤È¤ÎÃåº¹¤Ï0.1ÉÃ¤ÈÂçÀÜÀï¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÏÆâÏÈ¤¬ÍÍø¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¤Ï4ÈÖ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÏÈ¤¬¤¤¤¤¤Î¤ÇµÓ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢¨¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£