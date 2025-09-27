北海道に「オートバックス中標津」オープン！国道272号線沿いの新店舗
株式会社オートバックスセブンは、加盟店である株式会社ノースマイティとともに、2025年9月25日に「オートバックス中標津」を北海道標津郡に新規オープンした。
同店舗は、中標津空港から約4.2kmの国道272号線沿いに立地し、タイヤやオイルなどのカー用品販売に加え、車検・整備など幅広いサービスを展開する。地域のカーライフを支える拠点として、安全・安心のメンテナンスと利便性向上を目指す。お近くの方は足を運んでみてはいかがだろうか。
「オートバックス中標津（北海道標津郡）」新規オープン
～北海道内 オートバックス31店舗～
株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）と加盟店契約を結んでいる株式会社ノースマイティ（代表取締役：岩粼祥治）は、2025年9月25日（木）に「オートバックス中標津」を新規オープンいたします。
店舗は、中標津空港の南約4.2㎞、国道272号線沿いに位置します。タイヤ、オイル、バッテリーをはじめとしたカー用品に加え、カーライフの楽しさを提案する幅広い商品や、車検・整備などのサービスを展開いたします。自動車整備に関する知識と技術、提案力を備え、安心してクルマのメンテナンスをお任せいただける店舗として地域のお客様を全力でサポートいたします。
店舗の概要は以下の通りです。
ご参考：オートバックスグループ国内店舗数 計1,038店舗
※1：（ ）は内、併設店の数 ※2：（ ）は内、インショップの数
当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。
【お客様からのお問い合わせ】
オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771
受付時間：9:00～12:00 13:00～17:30（土・日・祝日を除く）
