株式会社オートバックスセブンは、加盟店である株式会社ノースマイティとともに、2025年9月25日に「オートバックス中標津」を北海道標津郡に新規オープンした。

同店舗は、中標津空港から約4.2kmの国道272号線沿いに立地し、タイヤやオイルなどのカー用品販売に加え、車検・整備など幅広いサービスを展開する。地域のカーライフを支える拠点として、安全・安心のメンテナンスと利便性向上を目指す。お近くの方は足を運んでみてはいかがだろうか。

「オートバックス中標津（北海道標津郡）」新規オープン

～北海道内 オートバックス31店舗～

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）と加盟店契約を結んでいる株式会社ノースマイティ（代表取締役：岩粼祥治）は、2025年9月25日（木）に「オートバックス中標津」を新規オープンいたします。

店舗は、中標津空港の南約4.2㎞、国道272号線沿いに位置します。タイヤ、オイル、バッテリーをはじめとしたカー用品に加え、カーライフの楽しさを提案する幅広い商品や、車検・整備などのサービスを展開いたします。自動車整備に関する知識と技術、提案力を備え、安心してクルマのメンテナンスをお任せいただける店舗として地域のお客様を全力でサポートいたします。

店舗の概要は以下の通りです。

店舗名 オートバックス中標津 開店日 2025年9月25日（木） 所在地 〒086-1153 北海道標津郡中標津町桜ケ丘3丁目33番地1 連絡先 TEL.0153-74-8472 ／ FAX. 0153-74₋8473 面積 売場459.7㎡／敷地2,572.5㎡ 駐車台数 36台 営業時間 10:00～19:00 定休日 不定休 経営母体 株式会社ノースマイティ 代表取締役 岩粼 祥治

ご参考：オートバックスグループ国内店舗数 計1,038店舗

オートバックス 512店舗 スーパーオートバックス 71店舗 オートバックスガレージ 1店舗 A PIT AUTOBACS 2店舗 オートバックスセコハン市場（※1） 18店舗（15） Smart＋1（※2） 14店舗（11） オートバックスエクスプレス 11店舗 オートバックスカーズ 409店舗（406）

※1：（ ）は内、併設店の数 ※2：（ ）は内、インショップの数

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

以上

【お客様からのお問い合わせ】

オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:30（土・日・祝日を除く）

リリース提供元：株式会社オートバックスセブン