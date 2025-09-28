菊池風磨×せいや×ニューヨーク×ヒコロヒー！売れっ子5人がMCを務めるあらたなトーク番組が誕生

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

菊池風磨（timelesz）、せいや（霜降り明星）、ニューヨーク、ヒコロヒーの5人がMCを務める『THE GREATEST TALKMAN』が、9月28日14時から日本テレビで放送される。

■最後のテレビっ子世代の5人でMCを担当

それぞれ共演歴はあるものの、5人でMCを務めるのは初。今、超売れっ子で多忙を極める5人が集い、この日限りのスペシャルな番組を届ける。

5人は全員が30代で、平均年齢は35歳。この番組は、最後のテレビっ子世代という彼らが、テレビで活躍しているゲストを迎え、どうしても聞いて見たかった質問（グレイテストクエスチョン）を投げかけるトークバラエティだ。

ひとり目のゲストは劇団ひとり。芸人として確固たる地位を築き、深夜にコアな笑いを追求するレギュラー番組を持ちながら、配信コンテンツでも活躍。監督や、小説家としても大成功している劇団ひとりは、5人が憧れてやまない先輩。

ニューヨーク屋敷裕政がどうしても聞いてみたかったという最初の質問「嫉妬する芸能人は？」に、劇団ひとりは「バカリズム」と即答。これを聞いて「今日は何でも話してくれる！」と5人が次々と質問を繰り出す流れに。5人と劇団ひとりの爆笑トークは必見だ。

ふたり目に登場したゲストは俳優の剛力彩芽。実は劇団ひとりが以前からファンを公言し、共演歴もあるふたり。そこで劇団ひとりも交えて7人でトークを繰り広げる。

10代からテレビで活躍してきた剛力は5人にとって、ずっと見てきた存在。剛力彩芽にも質問を連発し、ここでしか聞けないエピソードが次々に飛び出す。

■番組情報

日本テレビ『THE GREATEST TALKMAN』

09/28（日）14:00～15:00 9月28日（日）14:00～15:00

MC：菊池風磨（timelesz）、せいや（霜降り明星）、ニューヨーク、ヒコロヒー（順不同）

ゲスト：劇団ひとり、剛力彩芽

