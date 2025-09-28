

3泊4日の砂漠ツアーはオンラインで探して前日に申し込み、1人で参加した。終盤、カップルだらけのグループに入れられたのは誤算だったが……（写真：筆者撮影）

【写真】何と書かれているのか想像がつかない現地語でも、Googleレンズを掲げればこの通り！まさに魔法のツールだ。

経済ジャーナリストで、法政大学MBA兼任教員の浦上早苗さんが挑戦した50歳からの“おひとり様”世界一周。その旅を通じて見えてきたもの、感じたことを、ありのままに綴る連載が「シン・世界一周〜人生後半、日本を学び直す旅」です。

今回は世界一周で役立ったツールやサービスについて体験談をまとめつつ、アラフィフ世代が若かった頃に比べると、ずいぶん海外旅行の敷居が下がっている、というお話です。

世界一周旅行中に出会った外国人、特に中国人から「日本のパスポートは最強だからどこにでも行けて羨ましい」と言われた。

事前のビザなしで渡航可能な国・地域の数を比較したランキングで、常に世界トップを争っている日本のパスポートは「世界最強」の呼び声が高い。

たしかに世界一周旅行で、事前にビザを申請した国は一つもなかった。インドは全ての国に対してビザを必須としているが、日本、韓国、アラブ首長国連邦の3カ国にだけは渡航後のビザ取得（アライバルビザ）を認めている。

イスタンブールからニューデリーに飛ぶとき、航空会社のスタッフがそのことを知らず、ビザを持たない筆者は搭乗を止められた。インド当局の公式サイトを開いて説明し、ぎりぎりで飛行機に乗れたが、「ビザなしで海外旅行に行ける」という日本の常識は、世界の非常識なのだ。

海外旅行に足踏み？

しかし当の日本人はその恵まれた環境を自覚していないのか、外務省によると2024年の日本人のパスポート保有率はわずか17.5%にとどまる。

中高年の日本人からは「以前は海外旅行によく行ってたけど、パスポートが失効しちゃったんだよね」という声をよく聞く。

コロナ禍で海外に行けない間にパスポートが期限切れとなり、さらには急激な円安。円高で安く海外旅行できた時代を知っているからこそ、経済的な負担を感じてしまうという。

しかし最近は物価高とインバウンド市場の拡大で、日本国内の旅行も費用が高騰している。

1ドル160円だった1年前よりは円安が一服し、一周回って海外旅行の方が安くつくことも少なくないのだ。

しかもコロナ禍の間にデジタル化が加速し、英語ができなくても、初めての海外旅行でも、10年前の旅慣れたバックパッカー並みに自由に動ける環境になっている。

海外旅行をするなら「今」なのだ。

海外旅行の敷居を下げる「三種の神器」

かつては『地球の歩き方』のようなガイドブックが海外旅行の必須アイテムだった。10年前の世界一周旅行ブログを読むと、ガイドブックを自分でPDF化して持って行ったという体験談もよく出てくる。

しかし、筆者は世界一周旅行に、電子版も含めガイドブックを一冊も持って行かなかった（もちろん出発前にはたくさん読んだ）。

洗濯機、冷蔵庫、白黒テレビの「三種の神器」が昭和の日本人の生活を一変させたように、リアルタイムでの情報収集と目的地への手軽な移動を実現するツールが海外旅行に革命をもたらしているからだ。

筆者の経験から、これらを海外旅行の新「三種の神器」として紹介したい。

三種の神器その1：海外用SIM

三種の神器1つ目は、海外での通信手段。海外旅行者向け携帯端末用SIMが一般化し、日本と同等の通信環境を確保しやすくなった。海外旅行中に通信するには、主に以下の選択肢がある。

【日本キャリアの海外ローミング】

頻繁に海外に行く人はahamoか楽天モバイルのキャリアを契約していることが多い。いずれも容量などに条件があるものの、基本料金内で海外でも高速データ通信を利用できる。

道案内やメッセージアプリの使用程度なら容量もそれほど使わないし、楽天モバイルは追加でギガを購入できる。ただし海外ローミングに対応していない国もあるので、渡航先で使えるかは事前に確認してほしい。筆者が訪れた中ではエクアドルとラオスが非対応だった。

【現地SIMカード】

容量を気にせずネット回線を使いたい場合は、現地のSIMカードを使うのが一般的。日本のECサイトでも購入できるし、渡航先の空港や街中の店舗でも売っている。

自分で設定する自信がない場合は、空港の到着ロビーを出たところに店舗があることが多いので、そこで購入すると店員に設定してもらえる。

【eSIM】

先日発表されたiPhone 17シリーズがeSIM専用となったように、最近はeSIM対応の端末が増えている。スマホがeSIMに対応している場合はトリップドットコム（Trip.com）のようなオンライン旅行プラットフォームで必要な期間・容量分のeSIMを契約できる。

国・地域にもよるが、1日数十円から100円台で済むことが多く、ネット通販やオンライン予約に慣れている人にはお勧めだ。

三種の神器その2：Googleマップ

海外でスマホからネットに接続できると、LINEやメールをいつでも使えるので安心感が高まる。

それだけでなく地図アプリのGoogleマップ（グーグルマップ）で飲食店、スーパー、マッサージ、コインランドリー、交通手段などあらゆる場所を探せるようになる。



ガイドブックに載っていないショッピングセンターやフードコートはGoogleマップで探すと見つかる。写真はペルー・クスコで撮影（写真：筆者撮影）



Googleマップで見つけたトビリシの家族風呂。バスに乗って向かった（写真：筆者撮影）

日本語だけでも検索できるが、検索窓に英語で入力するとより精度の高い情報がヒットする。

「fruit juice（フルーツジュース）」「breakfast（朝食）」「laundry（洗濯）」「squid ink（イカ墨）」などより細分化したジャンルやメニューで探すこともできる。



ガラパゴス諸島ではイセエビが食べられると聞き、Googleマップで一人客用のメニューがある店を探して食べた（写真：筆者撮影）



Googleマップで見つけたメキシコのご当地グルメの店（写真：筆者撮影）

新しい情報・知りたいことがすぐ見つかる

利用者の口コミは全て日本語に自動翻訳されるし、利用者が写真やメニューを投稿しているので価格や雰囲気も分かる。メニューの名前が分からなくても、他の人が投稿した写真を店員に示して同じものを注文することも可能だ。

口コミが絶えず更新されているので、移転や値上げなどの最新情報も入手しやすい。



マラケッシュでお世話になった食堂。Googleマップのレビューに「お釣りをくれる珍しい店」と書かれていて、安心感があった（写真：筆者撮影）



スペイン・マドリードの生ハムレストラン。偶然通りかかったが、Googleマップの情報から朝食メニューがあることを確認し、翌朝訪れた（写真：筆者撮影）

海外で体調を崩したり日本語が恋しくなったときは「Japanese restaurant（日本料理店）」と検索すれば、アフリカや南米の地方都市でも意外に店が見つかる。

そういった店は現地在住の日本人がレビューを投稿しているケースが多いので、「どの程度の日本料理なのか」もだいたい分かる。



カイロの日本食レストラン「牧野」。Googleマップで探すと多くの日本食の店が見つかり、その中で日本人料理人がいそうな店を訪問した（写真：筆者撮影）



カイロの日本食レストランで食べたうな重（写真：筆者撮影）

『地球の歩き方』は日本人好みの「ザ・定番」のお店が多く掲載されているが、Googleマップは世界中の人が使っているので、レビューの元言語を辿ればどの国の旅行者に人気なのかが分かるのも面白い。



Googleマップで見つけた、紙コップに似顔絵を描いてくれるトビリシのカフェ。世界中の観光客でにぎわっていた（写真：筆者撮影）

筆者がエジプトを訪れた際、ピラミッドの敷地内にオープンしたばかりのレストラン「ラデュレ」は日本ではほとんど紹介されておらず、Googleマップで見つけた。



マカロンが有名なフランスのカフェレストラン「ラデュレ」。オープンしたばかりで日本語の情報がほとんどなく、Googleマップでたまたま見つけた（写真：筆者撮影）

目的地への行き方もGoogleマップで調べられ、地域によってはの路線バスのルートや運賃も表示される。

海外の路線バスは旅行者にとってハードルが高い交通手段だが、トビリシ（ジョージア）、イスタンブール（トルコ）、ハノイ（ベトナム）ではGoogleマップの案内に従って簡単に利用できた。

三種の神器その3：配車アプリ

旅先でのタクシーやトゥクトゥクとの値段交渉にストレスを感じる日本人は少なくないだろう。配車アプリを使えば乗る前に運賃が分かり、クレジットカードで決済できる。

グローバルに事業を展開しているUber（ウーバー）、Grab（グラブ）、Bolt（ボルト）を使えば空港とホテル間、あるいは観光地へ移動のハードルがぐっと下がる。配車の事前予約や都市をまたぐ長距離移動が可能なエリアもある。

配車を依頼すると、迎えに来る車の車種とナンバーの数字が表示される。エジプトのナンバーはアラビア数字なので洋数字との突き合わせが難しく、合言葉のようにドライバーとお互いの名前を呼び合って確認するというハプニングもあったが、それはそれで面白かった。



エジプトのナンバーはアラビア数字で配車アプリの利用が大変だった（写真：筆者撮影）

ただし、一つの国でもグローバルの配車アプリを使える都市とそうでない都市があるので、事前に調べておきたい。たとえばトルコだとイスタンブールはウーバーとボルトが利用できるが、日本人に人気の高いカッパドキアではローカルの配車アプリしか使えない。

また、市街地から郊外の観光地に向かう際、行きは簡単に配車できても、帰りの車が捕まりにくく、近くで待ち構えているドライバーの言い値を飲まざるをえなかったなんて話も時々聞く。

市街地から外れた場所を回る時は車やトゥクトゥクを丸一日チャーターした方が楽なことも少なくない。マッチングアプリなので、時間帯や渋滞の程度によって価格が大きく変動することもある。



ジャイプールではオンラインでトゥクトゥクを1日チャーターした。価格は1000円台（チップ含まず）（写真：筆者撮影）

スマホがあれば何とかなる

これら「三種の神器」以外にも海外旅行のお助けツールは多い。筆者が世界一周中によく利用したものは以下のツールやサービスだ。

1. Googleレンズ・翻訳アプリ

レストランのメニュー、宿泊施設のエレベーターの張り紙や観光施設の案内板などに、カメラを向けるだけで翻訳・検索してくれるGoogle レンズと翻訳アプリも非常に便利だが、旅行者の間で意外に知られていない。

旅を長く続けていると翻訳の精度が日々向上するのも感じたので、ぜひ活用してほしい。



ペルーの観光地の案内文（左）にGoogleレンズを向けると日本語に翻訳してくれた（右）（写真：筆者撮影）



ベトナム・ハノイのフォーの店では、Googleレンズでメニューを翻訳（写真：筆者撮影）

Googleレンズはその地域でよく見かける食べ物やデザインなどについても手軽に調べられる。筆者は各国の小銭を識別するのが苦手で、カメラで札やコインを撮影して調べることがよくあった。

AI翻訳機も持っていったが、ガジェットをいくつも持ち歩くと荷物になるので、途中からはスマホのアプリ一択だった。



ガラパゴス諸島ではGoogleの翻訳アプリを駆使して現地ツアーに申し込んだ。写真はアオアシカツオドリ。ガラパゴス諸島にしか生息していない（写真：筆者撮影）

2. WhatsApp（ワッツアップ）

LINEのようなメッセージアプリだが、LINEよりも多くの国で普及しており、外国人がよく泊まる宿泊施設はおおむねワッツアップのアカウントを持っている。

こちらもアカウントを持っていれば、宿の予約後に先方からメッセージが届くこともある。忘れ物の問い合わせや現地のツアー予約、チェックイン遅れの連絡など、さまざまなやり取りがリアルタイムでできる。

翻訳アプリと組み合わせれば、言語の壁を越えてコミュニケーションが取れる。

オンライン予約で食もツアーも簡単に

3. フードデリバリー

配車アプリが使える場所では、同じアプリから料理や食材をデリバリーしてもらえることが多い。天気が悪い、体調が優れない、治安が不安などの局面で重宝する。



ベトナム滞在中、フードデリバリーで注文したタイ料理（写真：筆者撮影）

エクアドルの首都キトでは、夜の一人歩きが怖かったのでUber Eats（ウーバーイーツ）でご当地グルメの「ロクロ・デ・パパス（アボカドとジャガイモのスープ）」をデリバリーした。

タイのコーンケンでは素泊まりの宿に滞在していたので、お粥やトーストセットなど朝食を毎日出前した。



エクアドルの首都・キトでの滞在中、ウーバーイーツで頼んだご当地料理（左）、タイ・コーンケンでデリバリーを頼んだ朝食。トーストにコーヒーというシンプルな料理でも持ってきてくれる（写真：筆者撮影）

4. オンライン予約サイト

列車、航空券、バスなどの交通手段、観光施設のチケット、現地発着のツアーがだいたいオンラインで予約・決済できるようになっていることも、10年前からの大きな進化だ。

航空券はオンライン旅行プラットフォームを通じて予約すれば、価格の比較から発券まで日本語で完結することが多い。

現地ツアー、空港とホテルの送迎は、Klook（クルック）、GetYourGuide（ゲットユアガイド）、TripAdvisor（トリップアドバイザー）といったプラットフォームで日本語で探せる。

筆者はインド・ジャイプールでのトゥクトゥクの1日貸し切り、タージマハルへのプライベートガイド付き観光、2泊3日のサハラ砂漠ツアー、カッパドキアの気球ツアーなどをオンラインで申し込んだ。



インド最大の観光スポットであるタージマハルは、ジャイプールからオンラインでプライベートツアーを申し込んだ。前日夜に申し込み、朝5時に運転手が迎えに来た（写真：筆者撮影）



モロッコの砂漠ツアーはオンラインで前日に申し込んだ。宿泊したホステルでも手配してくれたが、オンラインの方が具体的な行き先などの情報が多く、わかりやすかった（写真：筆者撮影）

現地の旅行会社を複数軒回って拙い英語を使いながら価格を比較していたコロナ禍前からは考えられないほど簡単になっている（コミュニケーションしたい場合は店舗に行くことをお勧めする）。予約後はワッツアップで連絡が来ることが多い。

英語ガイドであれば前日でも申し込めることがほとんど。やや割高になり、数日前の予約が必要だったりするが、著名な観光地なら日本語ガイドもだいたい見つけられる。

オンライン予約プラットフォームの事業者は良いレビューをつけてもらうことに力を入れているので、希望していないお土産屋に連れ回されることもなく、サハラ砂漠で所持品を紛失したときも見つけ出して数百キロ離れた場所まで持ってきてくれた。

「大事なもの」の管理もやりやすくなった

5. Wise（ワイズ）

海外で現地通貨を入手する方法はさまざまあるが、多額の現金を持ち歩きたくない筆者は、「Wiseデビットカード」を利用した。日本の銀行口座からWise口座に日本円を振り込み、世界各地のATMから現地通貨を引き出せる。



Wiseのデビットカードがあれば世界各国のATMから現地通貨を引き出せる（写真：筆者撮影）

両替所とどちらがよりお得かは、地域や利用するATMによって異なるので一概には言えないが、長旅でも手持ちの現金を最小限にできるため、防犯上のメリットが大きかった。

6. 紛失対策もデジタルで

社会のデジタル化のおかげでスマホ（通信回線）とクレジットカード・デビットカードさえあれば、初めての土地でも自由に動けるようになっている。

一方でこれらを失くしたらいきなり何もできなくなるので、スマホの紛失や充電切れには十分注意しないといけない。

筆者はいざというときのために古いスマホをキャリーケースに入れていた。パスポートを含め、貴重品に紛失防止タグをつけて管理するのも有効だ。



