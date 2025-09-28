¡Ú¥Í¥³Ì¡²è¡Û»ô¤¤¼ç¤ÎÂ¸µ¤ò¤¹¤ê¤¹¤ê¤¹¤ë°¦Ç!?¤½¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤éµö¤»¤Á¤ã¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¶¦´¶¥³¥á¥ó¥È¡õ7.2Ëü¤¤¤¤¤Í
¡ÚÌ¡²è¤òÆÉ¤à¡Û»ô¤¤¼ç¤ÎÂ¸µ¤ò¤¹¤ê¤¹¤ê¤¹¤ëÇ¤À¤¬¡Ä!?
ÀèÆü¡¢¡Ø´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Ì¡²è¤òX(µìTwitter)¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦Ç¡¦¥¥å¥ë¥¬¤È¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÁÏºîÌ¡²è¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¥å¥ëZ(@kyuryuZ)¤µ¤ó¡£X¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï90Ëü¿Í(2025Ç¯9·î23Æü¸½ºß)¡¢º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ëÌ¡²è¤â7.2Ëü¤¤¤¤¤Í(2025Ç¯9·î23Æü¸½ºß)¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤Ì¡²è²È¤À¡£
¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤Ð¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë¥¥å¥ë¥¬¡£»Ã¤¯¤¹¤ë¤Èµ¯¤¤¿¥¥å¥ë¥¬¤Ï¡¢¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¸µ¤ò¿ÈÂÎ¤Ç¤¹¤ê¤¹¤ê¤¹¤ë¡£
¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÏÂ¸µ¤ò¤¹¤ê¤¹¤ê¤µ¤ì¤Æ»×¤ï¤º´î¤Ó¡¢¥¥å¥ë¥¬¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£¤¹¤ë¤È¥¥å¥ë¥¬¤Ï¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î»ëÀþ¤ò»¡ÃÎ¤·¡¢º£ÅÙ¤Ï¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤ë¥Õ¡¼¥¿¤Î¤â¤È¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¥Õ¡¼¥¿¤ÎÂ¸µ¤ò¤¹¤ê¤¹¤ê¤¹¤ë¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿Í°ã¤¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ë²û¤¯¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£
»ô¤¤¼ç¤ÎÂ¸µ¤ò¤¹¤ê¤¹¤ê¤¹¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¥¥å¥ë¥¬¡ªÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤À°¦Ç²È¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤éµö¤»¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¶¦´¶¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥¥å¥ëZ(@kyuryuZ) ¡¡¡¡ ¡¡
