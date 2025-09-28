¡Ö²¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ²±¤¨¤é¤ì¤¿¤¤¤«¡©¡×¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤¬13ºÐ¤Ç¼õ¤±¤¿Ìä¤¤¤Î°ÕÌ£
¤â¤·¸÷¸»»á¤¬¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡½¡½¡£
ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¾¯¤·Ìû²÷¤Ç¡¢¤Ç¤â¤Ê¤¼¤«Ì¯¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
º£Ç¯¡¢Ë×¸å20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦F¡¦¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÏÀ¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤òº£¤âÁ¯¤ä¤«¤Ë²ò¤¤Û¤°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆñ¤·¤½¤¦¤À¤«¤éÈò¤±¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤³¤½ÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤Ç³Ø¤Ù¤ë¿·¤·¤¤¥É¥é¥Ã¥«¡¼ÆþÌç¡¢¡Ø¤«¤Î¸÷¸»»á¤¬¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤ò¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤é¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤Ë´©¹Ô¤Ç¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤ÎµÈÅÄËã»Ò»á¤Ë¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡¡µÈÅÄ¿ð´õ¡Ë
¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢²¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ²±¤¨¤é¤ì¤¿¤¤¤«¡Ù
¡½¡½Ãø½ñ¡Ø¤«¤Î¸÷¸»»á¤¬¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤ò¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤é¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶¯¤ß¡×¤ä¡ÖÂî±ÛÀ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µÈÅÄËã»Ò¡Ê°Ê²¼¡¢µÈÅÄ¡Ë¡§¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤Ï¡Ø·Ð±Ä¼Ô¤Î¾ò·ï¡Ù¤Ç¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶ÈÀÓ¤ò¤¢¤²¤ë¤Ë¤ÏÍ¥¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤òÌäÂê¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¯¤ß¤ò¤â¤Ä¼Ô¤òÃµ¤·¡¢Âî±ÛÀ¤òµá¤á¤¿¿Í»ö¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
Á°²ó¤Îµ»ö¡Ê¥À¥á¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡ÖÍ¥½¨¤ÊÉô²¼¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£Í¥½¨¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¡©¡Ë¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¡ÖÍ¥½¨¤Ê¿Í¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¦Á°¤Ë¡Ö¤Ê¤¹¤Ù¤¤³¤È¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê»Å»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í¤Î¡Ö¶¯¤ß¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤ÏÆÃÄê¤ÎÊ¬Ìî¤ÇºÝÎ©¤Ã¤¿¡ÖÂî±ÛÀ¡×¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤ÏÂî±ÛÀ¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µÈÅÄ¡§¡ØÈó±ÄÍøÁÈ¿¥¤Î·Ð±Ä¡Ù¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤ËºÇ¤âÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤ÏÂî±ÛÀ¤ÎÄÉµá¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤«¤é½¼¼Â¤È¼«¿®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£Ç½ÎÏ¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¼Á¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Í´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢½ÅÂç¤Ê°ÕÌ£¤ò¤â¤Ä¡£Ç½ÎÏ¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿»Å»ö¤Ï¤¢¤ê¤¨¤º¡¢¼«¿®¤â¤¢¤ê¤¨¤º¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤â¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£
²¿Ç¯¤«Á°¤Ë¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÏÓ¤Î¤¤¤¤»õ°å¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢²¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ²±¤¨¤é¤ì¤¿¤¤¤«¡Ù¡£Åú¤¨¤Ï¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ò»àÂÎ²òË¶¤¹¤ë°å¼Ô¤¬¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï°ìÎ®¤Î»õ°å¼Ô¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¡Ù¤À¤Ã¤¿¡×
¤³¤Î¡Ö²¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ²±¤¨¤é¤ì¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¥É¥é¥Ã¥«¡¼¼«¿È¤¬½½»°ºÐ¤Î¤È¤¤Ë½¡¶µ¤ÎÀèÀ¸¤ÎÌä¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¼«¸Êºþ¿·¤òÂ¥¤¹Ìä¤¤¤È¤·¤ÆÂ¾¤ÎËÜ¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤âÄê´üÅª¤Ë¼«Ê¬¤ËÌä¤¦¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Êµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ë½ÅÍ×¤ÊÌä¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ¯¤¯ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÖÂî±ÛÀ¤òÄÉµá¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ÇÆ¯¤¯µ¡²ñ¤ò¿ÍÀ¸¤ÎÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
Âî±ÛÀ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÈ¿¥¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¡½¡½Âî±ÛÀ¤Ï¸Ä¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥¤È¤â´Ø·¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µÈÅÄ¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ø¸½Âå¤Î·Ð±Ä¡Ù¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍ¥¤ì¤¿ÁÈ¿¥¤ÎÊ¸²½¤Ï¿Í¤ÎÂî±ÛÀ¤òÈ¯´ø¤µ¤»¤ë¡£Âî±ÛÀ¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤òÇ§¤á¡¢½õ¤±¡¢Êó¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÂ¾¤Î¿Í¤Î»Å»ö¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤è¤¦Æ³¤¯¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÍ¥¤ì¤¿Ê¸²½¤Ï¡¢¿Í¤Î¶¯¤ß¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡×
¤³¤ì¤Ï¡Ø¤«¤Î¸÷¸»»á¤¬¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤ò¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤é¡Ù¤Ç¤â°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£ÁÈ¿¥¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê²Õ½ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Âî±ÛÀ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÊ¸²½¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
µÈÅÄ¡§¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÍ¥½¨¤Ê¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤½¤Î¶¯¤ß¤¬À¸¤«¤µ¤ì¡¢Âî±ÛÀ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ÆÁÈ¿¥¤ÎÀ®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÇÈóËÞ¤Ê»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿Í¼«¿È¤Î¶¯¤ß¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Âî±ÛÀ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÀ®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Å»ö¤òÍ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È»Å»ö¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬¤è¤¯µ¡Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¥¤ì¤¿ÁÈ¿¥¤ÎÊ¸²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¿Í¤È»Å»ö¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤ò¡¢¡Ø¤«¤Î¸÷¸»»á¤¬¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤ò¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤é¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ø¸½Âå¤Î·Ð±Ä¡Ù¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤ÎÃø½ñ¤ò¼ÂºÝ¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¾®Àâ¤Ç¤½¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£