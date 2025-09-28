ゆるく着こなす【フブ】半袖Tシャツ｜クルーネックデザインで夏コーデに抜群の相性を発揮、Amazonで販売中！
存在感抜群の【フブ】Tシャツ｜大きめシルエットでヒップホップスタイルを格上げする一枚、Amazonで販売中！
ヒップホップとストリートカルチャーを兼ね備えた半袖ベースボールシャツが登場。胸元のチーム風ロゴワッペンがアクセントになったデザイン。ビックシルエットがトレンド感を演出し、ダンスやストリートファッションにぴったりの一着。
ビッグサイズのシルエットが特徴の半袖Tシャツ。リラックス感のある着こなしが楽しめ、ストリートファッションに映える。
クルーネックデザインで首元はすっきりとした印象。どんなコーデにも取り入れやすく、日常使いに最適なアイテムとなる。
ストリート系やヒップホップスタイルにマッチする存在感あるデザイン。ゆったりとした着用感がトレンド感を演出する。
シンプルながらも大胆なサイズ感で着回し力抜群。デニムやスニーカーと合わせるだけで都会的なスタイルが完成する。
