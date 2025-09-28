ミーティングが多くて集中力が続かない。やるべきことに手がつかない……。そんな悩みを抱えている人は、ミーティングの時間帯を見直してみよう。世界的な会議改善の専門家が、パフォーマンスを最大化するスケジュールの組み方を教える。※本稿は、スティーヴン・G・ロゲルバーグ著、本多明生訳『世界標準の1on1 科学的に正しい「対話の技術」のすべて』の一部を抜粋・編集したものです。

フロー状態の中断で

生産性が大幅に低下する

まず最初に「フロー（flow）」という概念について説明させてください。フローとは、ある作業に没頭し、驚くほどの集中力を感じる精神状態のことです。

スポーツの世界では「ゾーン」と呼ぶことがあります。

この概念を唱えた心理学者のミハイ・チクセントミハイは、フローとは「ある活動に没頭して、他のことは重要ではなくなる体験のこと。それは非常に楽しいので、大きな犠牲を払ってもそれを体験しようとすることがある」と説明しました（注1）。

フロー研究は、当初、クリエイティブな職業で注目されて、質の高い仕事とフロー状態が関連することが明らかにされました（注2）。

最近の研究によれば、職種によらず、フロー状態は仕事の生産性、満足感、幸福感と関連していることが分かっています（注3）。

一方、フロー状態の欠如は、ネガティブな状況につながることも明らかとなっています（注4）。

例えば、フローを得られなかった人は、コントロールの喪失を感じ、無力感を抱くことが報告されています。

また、フロー状態の中断はストレスの原因になること、生産性が低下し、フラストレーションを増大させるという知見も存在します（注5）。

（注1）Csikszentmihalyi,M.（1975）.Beyond boredom and anxiety.San Francisco:Jossey-Bass.（『楽しみの社会学』M・チクセントミハイ（著）, 今村浩明（訳）,新思索社,2000）

（注2）Csikszentmihalyi,M.（1997）.Flow and education.NAMTA Journal,22（2）,2-35.

（注3）Ceja, L., & Navarro, J. (2011). Dynamic patterns of flow in the workplace:

Characterizing within-individual variability using a complexity science approach.

Journal of Organizational Behavior, 32(4), 627-651.

（注4）Emerson, H. (1998). Flow and occupation: A review of the literature. Canadian

Journal of Occupational Therapy, 65(1), 37-44.

（注5）Jett, Q. R., & George, J. M. (2003). Work interrupted: A closer look at the role of

interruptions in organizational life. The Academy of Management Review, 28(3),494-507.

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）