「シリウスＳ・Ｇ３」（２７日、阪神）

まさに直線一気。８番人気のホウオウルーレットが念願の重賞初勝利を決めた。「死んだフリがハマった」。岩田康がこう振り返るように、前半は最後方で息をひそめた。直線入り口で外へ導き、エンジン点火。鞍上の大きなアクションに応え、豪快に突き抜けた。

「前回は暑くて。今回は涼しくなって馬も元気だったし、距離も二千で。前半流れていたので、ハマるかなと思って直線に懸けた。いい脚で差し切ってくれたと思います」。会心の騎乗だった。

コンビ８戦目でつかんだタイトル。ゴールの瞬間、左手を握りしめた主戦は「ずっと乗せていただいて、やっとここまできた。重賞を一つ勝てたということがガッツポーズにつながったと思います」と照れ笑い。進化し続ける６歳馬に「力をつけて、成長もしている。この勝利でもっともっと飛躍できるようにうまくいってほしい」と目を細めた。

何度も重賞の壁にはね返され、今回が７度目の挑戦。栗田師は「岩田（康）ジョッキーとも手が合うし、ずっと競馬を教えてくれていたので。条件も全てがかみ合った。ある程度は走れるかなと思ったけど、まさかね」と驚いた様子。今後の選択肢が広がり、「やっと賞金を加算できて良かった」とホッとした表情を見せた。Ｇ１・５勝を挙げた兄オメガパフュームも重賞初Ｖがこのレース。弟も偉大な兄に続く。