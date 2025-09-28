¡Ö¤Þ¤Ö¤·¤¤¤Ã¡ª¡×¤Çµ¤¤Å¤¯ÌÜ¤ÎÉÂµ¤¡Ä¿Íµ¤´ã²Ê°å¤¬»ØÆî¤¹¤ë¡Ö²÷´ãÀ¸³è¡×¤Î´ðËÜ¥ë¡¼¥ë
¡¡ÌÔ½ë¤À¤Ã¤¿º£²Æ¤ÎÆüËÜÎóÅç¡£¾È¤ê¤Ä¤±¤ëÂÀÍÛ¤ò¸«¾å¤²¤ì¤Ð¡¢ÌÜ¤¬¤¯¤é¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÄ¾¼ÍÆü¸÷¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¸÷¤¬¤ä¤±¤Ë¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÉÂµ¤¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¡ß¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¤Î´ã²Ê°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÉÝ¤¤ÌÜ¤Î¾É¾õ25¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¡¢¡Ö´ã²Ê ¤«¤¸¤ï¤é ¥¢¥¤¡¦¥±¥¢¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î³á¸¶°ì¿Í±¡Ä¹¤À¡£¸÷¤Ë²áÉÒ¤Ë¤Ê¤ë¸¶°ø¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥¢¥¤¤äÇòÆâ¾ã¡¢³ÑËì±ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£°Ê²¼¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¢£¥É¥é¥¤¥¢¥¤¤Ï¡¢½é¤á¤·¤ç¤Ü¤·¤ç¤Ü¡¢°²½¤Ç¥´¥í¥´¥í
¡Ö¤Þ¤Ö¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¡Ø¥É¥é¥¤¥¢¥¤¡Ù¤Ç¤¹¡£¾É¾õ¤¬·Ú¤¤¤¦¤Á¤ÏÌÜ¤¬¤·¤ç¤Ü¤·¤ç¤Ü¤·¡¢¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¥´¥í¥´¥í¤¹¤ë´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÞ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¼Á¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢³ÑËì¤ÎÉ½ÌÌ¤¬¹Ó¤ì¤Æ¸÷¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤Ð¤¿¤¤Ç½á¤¹¤³¤È¤ÇÉ½ÌÌ¤Î¥¶¥é¤Ä¤¤Ï²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£³ÑËì¡¢ÆúºÌ¡¢¿å¾½ÂÎ¡¢ÌÖËì¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Þ¤Ö¤·¤µ¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£ÇòÆâ¾ã¤Ï¡¢±ø¤ì¤¿Áë¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë¸«¤ë´¶¤¸
¡¡¼¡¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¡ÖÇòÆâ¾ã¡×¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Ï²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£ºÙ¶Ý´¶À÷¤ä¡¢¥Ø¥ë¥Ú¥¹¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡Ö³ÑËì±ê¡×¤â»÷¤¿¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¸÷¤ÎÄÌ¤êÆ»¤¬Âù¤ê¡¢±ø¤ì¤¿Áë¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë¸«¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÇòÆâ¾ã¤ä³ÑËì±ê¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡ØÂù¤ê¡Ù¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌëÆ»¤ÇÂÐ¸þ¼Ö¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÀµ¾ï¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤¹¤¬¡¢³ÑËì¤ä¿å¾½ÂÎ¤¬Âù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸÷¤¬ÍðÈ¿¼Í¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·ë²Ì¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î¸÷¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î2¤Ä¤Î¼À´µ¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¡ÖÂù¤ê¡×¤Ê¤é¡¢°ã¤¤¤ÏÄË¤ß¡£³ÑËì±ê¤ÏºÙ¶Ý´¶À÷¤Ë¤è¤ë±ê¾É¤Ç¡¢ÌÜ¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡Ö³ÑËì±ê¤Ï¼£ÎÅ¤Ç±ê¾É¤¬¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢Âù¤ê¤¬»Ä¤ë¤È»ëÎÏÄã²¼¤ä¶¯¤¤¤Þ¤Ö¤·¤µ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢·ò¹¯¤Ê¥É¥Ê¡¼¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿Æ©ÌÀ¤Ê³ÑËì¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë°Ü¿¢¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇòÆâ¾ã¤ÏÃæ¹âÇ¯¤ÎÉÂµ¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¼ã¤¯¤·¤ÆÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê¤Î¿Í¤Ï¡¢40Âå¤°¤é¤¤¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤«¤æ¤ß¤Î¤»¤¤¤Ç¥¢¥ì¥ë¥®¡¼À·ëËì±ê¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÖËìÇíÎ¥¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈéÉæ²Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ã²Ê¤Ç¤Î¼õ¿Ç¤âÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¿Í¤â40Âå¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀèÅ·À¤Î¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤ì¤Ë¡Ø¤Þ¤Ö¤·¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°Å¤¯¸«¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤óÇò¤¯Âù¤Ã¤¿¿å¾½ÂÎ¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤Ç¿Í¹©¥ì¥ó¥º¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤Þ¤Ö¤·¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¢£½¼·ì¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÆúºÌ±ê¤Ë²ÄÇ½À
¡¡³á¸¶±¡Ä¹¤Ï¡¢Á°µ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Çµ¯¤³¤ë ¡È¤Þ¤Ö¤·¤µ¡É ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆúºÌ±ê¡×¤òµó¤²¤ë¡£3ÈÖ¤á¤ËÂ¿¤¤¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆúºÌ¤ÏÆ·¤ÎÃã¿§¤¤ÉôÊ¬¤Ç¡¢Ãæ±û¤ÎÆ·¹¦¤ÎÂç¤¤µ¤òÊÑ¤¨¤Æ¸÷¤òÄ´À°¤¹¤ë ¡È¥«¥á¥é¤Î¹Ê¤ê¡É ¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢¶¯¤¤¸÷¤ÇÆ·¹¦¤¬½Ì¤ó¤À¤È¤¡¢¤·¤ß¤¿¤ê¡¢ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÆúºÌ¤È¿å¾½ÂÎ¤¬ÌþÃå¤·¡¢Æ·¤¬ÊÑ·Á¤·¤¿¤ê¡¢Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆúºÌ±ê¤ä³ÑËì±ê¤Ï¡¢±ê¾É¤ÇÇòÌÜ¤¬ÀÖ¤¯½¼·ì¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤Ö¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ½¼·ì¤äÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¼õ¿Ç¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¢£¼ºÌÀÀ£Á°¤Þ¤Ç¡¢ÂçÈ¾¤¬ÎÐÆâ¾ã¤ò¼«³Ð¤Ç¤¤Ê¤¤
¡¡ÆüËÜ¿Í¤ÎÌó500Ëü¿Í¡¢20¿Í¤Ë1¿Í¤¬Øí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÎÐÆâ¾ã¡×¤Î¶²¤í¤·¤¤ÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢Ëö´ü¤Ë¡Ö¶¯¤¤¤Þ¤Ö¤·¤µ¡×¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¡Ö»ëÌî¤¬¤Û¤È¤ó¤É¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ø¤Þ¤Ö¤·¤¤¡Ù¤È·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¸¥«¥á¤Ë¤¿¤È¤¨¤ë¤È¡¢²èÁÇ¿ô¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç°Å¤¤¾ìÌÌ¤ò»£¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ISO´¶ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ²èÁü¤¬ÁÆ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÌÜ¤â´¶ÅÙ¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¡¢¸÷¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤Ö¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÎÐÆâ¾ã¤Ï ¡È²ÃÎð¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¡¢´ã°µ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ»ëÌî¤¬·ç¤±¤Æ¤¯¤ëÉÂµ¤¡É ¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¡£¡Ö¤±¤Ã¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Äê´ü¸¡¿Ç¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡×¤È³á¸¶±¡Ä¹¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»ä¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÎÐÆâ¾ã´µ¼Ô¤Î97¡ó¤¬Àµ¾ï´ã°µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£½é´ü¾É¾õ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤â ¡È¥¹¥Þ¥Û¤ÎÊ¸»ú¤¬¸«¤Å¤é¤¤¡É ¤Ê¤É¤ÈÏ·´ã¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¡¢¼ºÌÀÀ£Á°¤ÎËö´ü¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢»ëÌî¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢»ä¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÎÐÆâ¾ã¤È¿ÇÃÇ¤·¤¿¿ôÀé¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢´ã°µ¤¬¹â¤¤¿Í¤Ï¤ï¤º¤«3¡ó¡£¼«³Ð¾É¾õ¤Î¤¢¤ë¿Í¤â¡¢5¡ó¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¡ØÎÐÆâ¾ã¤Ï ¡È»ëÌî¤¬·ç¤±¤Ê¤¤ÉÂµ¤¡É ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¡ºº¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡µ¤¤Å¤±¤ÐËö´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤ ¡ÈÄÀÌÛ¤ÎÉÂ¡É ¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÖÀµ¾ï´ã°µ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ÎÊý¤¿¤Á¤â´ã°µ¤ò²¼¤²¤ì¤Ð¿Ê¹Ô¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÅÀ´ãÌô¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÉÔ½½Ê¬¤Ê¤é¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼ê½Ñ¤âÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¤ÏÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤¹¤àÄã¿¯½±¼ê½Ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿Ê¹Ô¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢¼º¤Ã¤¿»ëÌî¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½Áá´üÈ¯¸«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£40ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤é¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°äÅÁ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¿Æ¤¬ÎÐÆâ¾ã¤ÎÊý¤Ï30Âå¤«¤é¤Î¸¡ºº¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÉÂµ¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë ¡È¤Þ¤Ö¤·¤µ¡É ¤ò±ó¤¶¤±¡¢ÌÜ¤Î·ò¹¯¤òÊÝ¤Ä¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£Åú¤¨¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÏÆü¡¹¤Î½¬´·¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ç´¶¤¸¤ëÌÜ¤ÎÈè¤ì¤äÆü¾ï¤ÎÉÔ²÷´¶¤â¡¢¹©É×¼¡Âè¤ÇÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤Ç¤¤Þ¤¹¡£30Ê¬¤Ë1²ó¡¢10ÉÃ¤Û¤É¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¼ó¤ò²ó¤¹¤À¤±¤Ç¤â¡¢¸ª¤ä¼ó¤Î¶Ú¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤Æ³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ä¤Ï°ìÆü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¥ì¥ó¥¸¤Ç1Ê¬²¹¤á¤¿Ç¨¤ì¥¿¥ª¥ë¤ò¤Þ¤Ö¤¿¤ËºÜ¤»¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3Ê¬¤Û¤É¤¹¤ë¤È·ìÎ®¤¬Â¥¤µ¤ì¡¢Èè¤ì¤¿ÌÜ¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Î¶ÚÆù¤¬¤Û¤°¤ì¤ë¤Î¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÌÜ¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Î¡Ø´ãÎØ¶Ú¡Ù¤Î·ìÎ®²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥¤¥¢¥¤¤Î²þÁ±¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÌÜ¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸ÞÂç±ÉÍÜÁÇ¡Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢Ãº¿å²½Êª¡¢»é¼Á¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¡Ë¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤³¤Î¤¦¤Á¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ï¡¢¿å¾½ÂÎ¤ä³ÑËì¤ÎºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óE¤È¤¤¤Ã¤¿¹³»À²½¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¼é¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ËËÉÙ¤Ê¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤â¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¶¯¤¯¡¢Ï·²½¤òÃÙ¤é¤»¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤ËDHA¤äEPA¤Ê¤É¤Î¥ª¥á¥¬3·ÏÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¤â¡¢ÌÜ¤Î·ò¹¯¤Ë¸ú²ÌÅª¤À¡£
¡Ö¥ª¥á¥¬3·ÏÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¤Ï¥µ¥Ð¡¢¥¤¥ï¥·¡¢¥µ¥ó¥Þ¤Ê¤ÉÀÄµû¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¡¢·ìÎ®¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ï¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤äÅüÇ¢ÉÂ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¡Ø·ì´É¤Î·ò¹¯¡Ù¡¢ÃæÀ»éËÃ¤ä¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡¢·ìÅüÃÍ¤òÄ´¤¨¤ë¡Ø·ì±Õ¤Î·ò¹¯¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ»ÀÁÇ¤ä±ÉÍÜ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆÏ¤±¤ë¡Ø·ìÎ®¤Î·ò¹¯¡Ù¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¶õÊ¢»þ¤Ë²ÃÅü°ûÎÁ¤ò°û¤à¤È¡¢¤³¤ì¤é¤Î¡Ø3¤Ä¤Î·ò¹¯¡Ù¤òÂ»¤Ê¤¦Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¤¢¤ï¤»¤ÆÀÝ¤ê¡¢·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤ò¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡£²÷´ãÀ¸³è¤ò ¡È¤Þ¤Ö¤·¤µ¡É ¤Ë¼ÙËâ¤µ¤ì¤º³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤â¡¢´ðËÜ¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ê¡¢°Û¾ï¤¬¤¢¤ì¤ÐÁá¤á¤Ë¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£
³á¸¶°ì¿Í±¡Ä¹
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢´ã²Ê°å¤Ë¡£¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¸¦µæ°÷¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¥ê¥µ¡¼¥Á¡¦¥¢¥½¥·¥¨¡¼¥È¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2006Ç¯¤ËÅìµþ¡¦¶Ó»åÄ®¤Ë¡Ö´ã²Ê ¤«¤¸¤ï¤é ¥¢¥¤¡¦¥±¥¢¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò³«±¡¡£¸ý¥³¥ß¤ÇÉ¾È½¤¬¹¤¬¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤â¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤°å±¡¤Ë