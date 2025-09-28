◇パ・リーグ 日本ハム2―０ロッテ（2025年9月27日 ZOZOマリン）

満点の笑顔が咲いた。125球を投げ抜いた日本ハム・達が、捕手・進藤とがっちりと握手。通算18試合目。ずっと願っていたプロ初完封を飾った。

「やっとですね。達成感はあるのかな…。完投とあまり違いは感じてないけど、点を取られなかったので良かった」

20日は本拠地でのロッテ戦、大量援護を受けながら5回7安打4失点と崩れた。調整期間は「打たれる夢も見ていたので…」と悔しさにまみれた。だから体の回復を重視し、同戦の2日後までは野球のことを考えないようにした。「一年間投げたことがなく、疲れがどっときていたのでうまく消化できた」と心身ともにリフレッシュしたことが奏功した。

2回は2死満塁のピンチを招くも、ドラフト1位の西川を右飛に打ち取って無失点で切り抜けた。3回以降は安定感抜群で9回6安打の完封劇。昨年に初勝利を挙げたZOZOマリンでは通算4試合の登板で3勝負けなし。しかも、計27回無失点と無双状態だ。

8勝目をマークし、4年目ながらロッテ・西川や西武・渡部聖らとの新人王争いも有力候補に挙がる。新庄監督も「新人王確定？」とおどけたが、「本人はあまりこだわってないかもしれないけど、新人王は1回しか獲れないから」と期待し、今季最終戦の10月4日のロッテ戦は中6日で登板可能なため、「投げさせたいけど…ちょっと考えます」と含みを持たせた。

新人王は記者投票で選考される。達は「ここにいる皆さんが投票していることを祈っています」と笑わせた。次世代エースとしての力を発揮している右腕なら、一生に一度の栄誉を獲得する可能性も十分にある。（田中 健人）