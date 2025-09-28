“M字開脚”などセクシーな魅力で平成のグラドルとして一時代を作ったタレント、インリン（49）が、27日配信のABEMA密着番組「NO MAKE」に出演。40代最後にグラビア撮影に挑戦した心境を語った。

番組では、インリンが40代の最後に、グラビア撮影に挑戦した様子に密着。撮影は28歳の時の写真集からインリンを撮ってきた野村誠一氏（74）が担当し、胸元が開いた「攻め攻め」の露出の衣装を着た披露した。また、「限界ギリギリのM字開脚」と、代名詞のポージングにも挑戦した。一方、日常では中3の長男、小6の双子（長女・次男）を育てる母の顔も紹介した。

今回の“M字開脚”撮影では当初、細かいポージングを覚えておらず、カメラマンと当時の記憶をたどりながら再現していく様子も披露。インリンは「前はほぼ180度、ビッて開脚してたんですよ。今は角度が狭まっちゃって、150度ぐらい？分からないけど。撮影中に足釣っちゃったんですよね。そういう意味で、限界ギリギリですね」と笑いながら、体が硬くなった変化も明かした。

当時“M字開脚”に挑戦した際の心境も回想。「子どもの時から、『女性は足閉じなさい』って言われて育つじゃないですか。男の子は足開いてもいいけど、ちゃんと足閉じなさいよって。『女性だからこうしなさい』とかじゃなくて、女性だって、足を開くっていう権利があるじゃないですか。男女差別じゃないけど、10年前、20年前の当時は、今よりはそういうのがあったので、そういうのをあえて表現して、メッセージを出していたのかな、と思います」と振り返った。

その上で「グラビアという仕事は、私にとって天職だな、と最近は思います。年齢を重ねていくと、何が一番得意か、と言ったら、カメラを向けられてそこでポーズをしたり、表現するのが好きなのかなと思っているので、私自身にとってひとつの生きがいというか、宿命というか」と語った。