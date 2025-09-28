“M字開脚”などセクシーな魅力で平成のグラドルとして一時代を作ったタレント、インリン（49）が、27日配信のABEMA密着番組「NO MAKE」に出演。40代最後にグラビア撮影に挑戦した心境を語った。

番組では、インリンが40代の最後に、グラビア撮影に挑戦した様子に密着。撮影は28歳の時の写真集からインリンを撮ってきた野村誠一氏（74）が担当し、胸元が開いた「攻め攻め」の露出の衣装を着た披露した。また、「限界ギリギリのM字開脚」と、代名詞のポージングにも挑戦した。一方、日常では中3の長男、小6の双子（長女・次男）を育てる母の顔も紹介した。

インリンは今回、グラビアに挑戦した理由を告白。「普段は3人の子どもの子育てをしているんですけど、やっぱり普通の主婦の生活、毎日学校の送迎をしたり、塾、習い事の送迎をしたりとか。口から出てくる言葉は『早くしなさい』『宿題やった？』とか。その中で、やはりちょっと刺激が欲しいな、というか。一人のお母さんとして、じゃなくて、女性でいたいので。自分の元気の源じゃないけど、撮影をすると生き返る、じゃないけど」と語った。

当時さながら、胸元が開いた露出の大きな衣装なども着用したが、ブランクによる戸惑いも。「正直、心の中でずっと悶々としてます。悩みながらやてる。こんな表情したらおかしいかな、とか、こんなポーズ、ちょっとやりすぎかな、とか。でも昔の私だったら、カメラ構えられたら、どんどんいろんなポーズをやってしまう。表情もいろんな表情。自分に自信があったので。あれから時間もたっているので、自分の中で迷子みたいになっていて、ちょっと不安でした」と語った。

カメラマンの野村氏の言葉が、その不安を解消したとも説明。インリンは「体のラインを気にしていたので、『きれいなまま保てているね』とか、『昔とあんまり変わらない』とか、その言葉はうれしかった。自身が取り戻せる瞬間だったのかな」と笑った。

その上で、グラビアを始めた19歳と現在の違いについて「年齢を重ねると、シワだったり、たるみだったり、そっちに移行した時に、セクシー、プラス上品というのは加わってくるのかな。自分のひとつの味というんですかな、人生を生きてきた証だと思っているので」と話した。