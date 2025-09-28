¡Ö»ä»ö¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¡¡75ºÐ¡È¥¥ó¥È¥ê¡ÉºÇÇ¯Ä¹ÇÐÍ¥¡¢12Ç¯Á°¤«¤éÊÑ²½¤·¤¿»ö¤È¤Ï
ÇÐÍ¥¤Î¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥óÂç´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢Å·³¤Í´´õ¡¢ÅÄÃæÅ¯»Ê¡¢Â®¿å¤â¤³¤ß¤Á¡¢ÎëÌÚ¹À²ð¡¢ÄÍÃÏÉð²í¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¤Ç¤ó¤Ç¤ó
¡û¡È¥¥ó¥È¥ê¥Á¡¼¥à¡É¤ÎºÇÇ¯Ä¹¡¦¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡×
ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ø¤Î¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¥ó¥È¥ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤Ë¡Ö1st¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¡¢°ìÈÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£
ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß75ºÐ¤Î¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£12Ç¯Á°¤è¤ê¤â¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹!¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅ·³¤¤µ¤ó¤ò¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤¹! ±×¡¹ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¥·¥ê¡¼¥º´°·ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Ç¤ó¤Ç¤ó
¡û¡È¥¥ó¥È¥ê¥Á¡¼¥à¡É¤ÎºÇÇ¯Ä¹¡¦¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡×
ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ø¤Î¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¥ó¥È¥ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤Ë¡Ö1st¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¡¢°ìÈÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£
ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß75ºÐ¤Î¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£12Ç¯Á°¤è¤ê¤â¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹!¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅ·³¤¤µ¤ó¤ò¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤¹! ±×¡¹ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¥·¥ê¡¼¥º´°·ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£