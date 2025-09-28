¡Ú½©¾ì½ê¡Û°ÂÀÄ¶Óà»°Ìò£²¾ì½êÌÜá¤ÎÍè¾ì½ê¤ÇÂç´Ø¾º¿Ê¤Î²ÄÇ½À¤â¡ª¡¡¿·ÆþËë¤«¤é£´¾ì½êÏ¢Â³11¾¡
¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£±£´ÆüÌÜ¡Ê£²£·Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢¿·¾®·ë°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤¬ËëÆâÊ¿¸Í³¤¡Ê£²£µ¡á¶Àî¡Ë¤ò²¼¤·¤Æ£±£±¾¡ÌÜ¡Ê£³ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£ÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¤Ø½Ð¤ÆµÕ½±¡£ºÇ¸å¤Ï¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¤ÇÁê¼ê¤òÅÚÉ¶¤Ë¤Ï¤ï¤»¤¿¡£¼èÁÈ¸å¤Ï¡ÖÁêËÐ¤Ï¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤ÏÆ°¤¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Àé½©³Ú¤ò»Ä¤·¤Æ¿·ÆþËë¤«¤é£´¾ì½êÏ¢Â³¤Ç£±£±¾¡¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤òÈ¯´ø¡£Âç´Ø¼è¤ê¤Ë¤Ï»°Ìò¤ÎÃÏ°Ì¤Ç¡Ö£³¾ì½ê¹ç·×£³£³¾¡¡×¤¬ÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¿·»°Ìò¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÂç´ØÄ©Àï¤Îµ¯ÅÀ¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡¡¹âÅÄÀî¿³È½ÉôÄ¹¡Ê¸µ´ØÏÆ°Â·ÝÇµÅç¡Ë¤Ï¡Ö¡ÊÂç´Ø¼è¤ê¤Îµ¯ÅÀ¤Ï¡Ë»°Ìò¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤³¤ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¢¤È£±ÈÖ¾¡¤Ã¤¿¤éÂç¤¤¤¡££±£±¾¡¤È£±£²¾¡¤Ç¤Ï°ã¤¦¡£¶¯¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¤Ï¡ÖÎ©ÇÉ¤Ç¤¹¤è¡£ÁêËÐ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¶¯¤¤ÁêËÐ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁêËÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¤¤¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ê£³¾ì½êÄÌ»»¤Ç¡Ë£³£³ÈÖ¾¡¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ë¤Ï¡¢Ê¿Ëë¤Î¾ì½ê¤¬µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¼¡¤Î¾ì½ê¤â¹¥ÆâÍÆ¤ÎÁêËÐ¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ç¯Æâ¤Ë°ìµ¤¤ËÂç´Ø¾º¿Ê¤ò²Ì¤¿¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£