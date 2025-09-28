女優のん（32）が27日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。福島・猪苗代湖畔天神浜で開催された音楽＆アートフェスティバル「オハラ☆ブレイク‘25 A GO GO愛し合ってるかい」に参加した様子を投稿した。

今回は忌野清志郎とRCサクセションのデビュー55周年を記念して、清志郎の世界一色。のんは「オハラ☆ブレイク、さいこーー！じゃーーーんぷ！今年もありがとう！」とつづり、晴天の湖畔で笑顔を見せながら思いきり飛び跳ねたショットなどをアップした。

また別の投稿では「かわいすぎる若槻千夏さんと」と記し、ミッキーマウスの黒Tシャツ姿で若槻千夏と2ショット。若槻のブランドキャラクター「クマタン」とサンリオの「キティ」との3ショットも披露した。

さらに「う、嬉しいい『てっぺんの向こうにあなたがいる』試写会で天海祐希さんと撮っていただきました。美しかっこいいのです。わーいわーい」と報告。黒コーデの2ショットを公開した。

ファンやフォロワーからも「いい顔」「超かわいい」「背景は自然が似合う」「あまちゃんジャンプ」「またまた幸せ写真」「おしゃれコンビ」「2人とも可愛すぎて眩しい」などのコメントが寄せられた。