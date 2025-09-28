¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡¢º¾µ½Èï³²¤ò¹ðÇò¡¡3Æü3ÈÕµã¤Êë¤é¤·¤¿¤½¤ÎÅ¿Ëö¤ò¸ì¤ë
¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤¬¡¢30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶âÍË13:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡¡¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¹âÅè¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ïº¾µ½¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢3Æü3ÈÕµã¤Êë¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¤½¤ÎÅ¿Ëö¤ò¸ì¤ë¡£
¹âÅè¤ÎÉã¡¦¹°Ç·¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤Ç¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿»Å³Ý¤±¿Í¤Î1¿Í¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¡¢91ºÐ¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò²ÈÂ²¤Ç¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Éã¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï°¢Á³¤È¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
18ºÐ¤È16ºÐ¤Ë¤Ê¤ë2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤Ï¡¢¸½ºß¥¢¥á¥ê¥«¤ËÎ±³ØÃæ¡£¤·¤«¤·¡¢¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤Ï¼ä¤·¤¯»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¡¢¹âÅè¤¬20Âå¤Îº¢¤Ë¥¢¥á¥ê¥«Î±³Ø¤·¤¿¤È¤¤Ï¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎVTR¤âÈäÏª¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«Î±³Ø¤ÇÌ´¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÊì¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡¡¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¹âÅè¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ïº¾µ½¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢3Æü3ÈÕµã¤Êë¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¤½¤ÎÅ¿Ëö¤ò¸ì¤ë¡£
¹âÅè¤ÎÉã¡¦¹°Ç·¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤Ç¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿»Å³Ý¤±¿Í¤Î1¿Í¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¡¢91ºÐ¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò²ÈÂ²¤Ç¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Éã¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï°¢Á³¤È¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
18ºÐ¤È16ºÐ¤Ë¤Ê¤ë2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤Ï¡¢¸½ºß¥¢¥á¥ê¥«¤ËÎ±³ØÃæ¡£¤·¤«¤·¡¢¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤Ï¼ä¤·¤¯»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¡¢¹âÅè¤¬20Âå¤Îº¢¤Ë¥¢¥á¥ê¥«Î±³Ø¤·¤¿¤È¤¤Ï¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎVTR¤âÈäÏª¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«Î±³Ø¤ÇÌ´¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÊì¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£