¡Ú½©¾ì½ê¡ÛÂç¤ÎÎ¤¤¬ÉÔÀï¾¡¤Çà£Ö²¦¼êá ¸µNHK¥¢¥Ê¤¬ÌäÂêÄóµ¯¡ÖÂç»ö¤Ê°ìÈÖ¤Ç¡ÄÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£±£´ÆüÌÜ¤Î£²£·Æü¡¢¸µ£Î£È£Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÇÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Æ£°æ¹¯À¸»á¤¬¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ£°æ¹¯À¸¤Î¤¦¤Ã¤Á¤ã¤êÂçÁêËÐ¡×¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¡£²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤ÎÉÔÀï¾¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Âç´Ø¶×ºù¡Ê£²£·¡áº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤¬Á°Æü¤ÎÁêËÐ¤Ç±¦¥Ò¥¶¤òÉé½ý¤·¤¿¤¿¤áµÙ¾ì¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤ÏÉÔÀï¾¡¤Ç£±£³¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢²£¹Ë½éÍ¥¾¡¤Ëà²¦¼êá¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡Æ£°æ»á¤Ï¶×ºù¤ÎµÙ¾ì¤ÈÂç¤ÎÎ¤¤ÎÉÔÀï¾¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£Âç»ö¤Ê°ìÈÖ¤ÇÉÔÀï¾¡¡¢ÉÔÀïÇÔ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡£¤³¤ì¤ò²¿¤È¤«¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÌäÂêÄóµ¯¡£¡ÖÅöÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÙ¾ì¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¡£ÅöÆü¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¸á¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¸áÁ°£±£°»þ¤Þ¤Ç¤ËµÙ¾ìÆÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¡Ê½Ð¾ì¤Î²ÄÈÝ¤ò¡Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡£¤½¤³¤«¤é¼èÁÈ¤òÁÈ¤ßÄ¾¤¹¤³¤È¤â¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£²¿ÈÖ¤«¤òÁÈ¤ßÄ¾¤¹¤È¤¤¤¦¤Í¡×¤ÈÀ©ÅÙ¾å¤Î²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÍ¥¾¡Áè¤¤¤ÎÀèÆ¬¤Ë¤¤¤ëÎÏ»Î¤¬ÉÔÀï¾¡¤ÇÇòÀ±¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ï¡Ä¡£ÌÌÇò¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£²¿¤È¤«¤¤¤¤ÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£»ÄÇ°¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µÙ¾ì¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡×¤È²þÁ±¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤Ê¤¤ÁêËÐ¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£ÉÔÎ¸¤ÎÆÍÁ³¤ÎµÙ¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅöÁ³¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£Â¤ò³¬ÃÊ¤ÇÆ§¤ß³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éµÙ¾ì¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Í½Â¬¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ëÂçÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¼èÁÈ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸Â¤êµ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊýºö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£