¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¿·¾±´ÆÆÄ¡¡£Ã£Ó¤«¤é¤Î²¼¹î¾å¤ØÁª¼êµÙÍÜºö¡Ö¤º¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤½¤ê¤ã²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤¬£Ã£ÓÆÍÇË¤«¤é¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤Ë¸þ¤±¡¢Ãå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£²£·Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£²¡½£°¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Æü¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬À¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤Ë¾¡Íø¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î£¹Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÏÌ´¤È¾Ã¤¨¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ£Á¥¯¥é¥¹¤Î£²°Ì¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤ÏËÜµòÃÏ¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊÂÐ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤«¤é¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ïºòµ¨¡¢¥í¥Ã¥Æ¤È¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò£²¾¡£±ÇÔ¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï£±¾¡¤â¤Ç¤¤º£³ÀïÁ´ÇÔ¡ÊÁê¼ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´Þ¤á£´ÇÔ¡Ë¤ÇÇÔÂà¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ÎÆ»¤òÀä¤¿¤ì¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¤³¤Î»´ÇÔ¤Î²ù¤·¤µ¤òº£¤âËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Çº£µ¨¤Ïºòµ¨°Ê¾å¤Ë¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ê¿·¾±´ÆÆÄ¡Ë¤ÈËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤Ç£Ã£Ó¤ËÎ×¤à·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬àÁª¼êµÙÍÜºöá¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï£Ã£Ó¤¬»Ï¤Þ¤ë£±£°·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ê¥¤¥ó¤Ï£Ã£ÓËÜÈÖ¤Þ¤Ç½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¸ø¼°Àï¤ÎÆüÄø¾Ã²½¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤À¤¿¤á¡¢£¹·î£³£°Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢£±£°·î¤Ï£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëº£µ¨ºÇ½ªÀï¡ÊÂÐ¥í¥Ã¥Æ¡á£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë£±»î¹ç¤À¤±¡£Æ±£±£±Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸½éÀï¤Þ¤Ç¤Ë½½Ê¬¤Ê»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤ë¡£¤³¤Î´ü´Ö¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÁª¼ê¤ÎÆùÂÎ²óÉü¤Ë½¼¤Æ¡¢Á´Áª¼êËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç£Ã£Ó¤ËÁ÷¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¿ôÆüÁ°¤Þ¤Ç·ã¤·¤¤¥ê¡¼¥°Í¥¾¡Áè¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢Ëþ¿ÈÁÏáØ¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÌî¼ê¿Ø¤Ï¸Î¾ã¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£·Æü¤Ë¤ÏËüÇÈ¤¬¹øÄË¤Ç°ì·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£¡Ö£Ã£Ó¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È»Ø´ø´±¤Ï¸ì¤ë¤¬¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤ÈÌîÂ¼¤â¤«¤«¤È¤ËÇúÃÆ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»Ä¤ê»î¹ç¤Ï¶ËÎÏ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤µ¤»¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¡Ê£±Ç¯´Ö»î¹ç¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤½¤ê¤ã²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£µÕ¤Ë¡ÊÁª¼ê¤¬¡Ë£±Ç¯´ÖÉ÷¼Ù¤Ò¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤º¤Ã¤È½Ð¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ê¤ó¤«¤Ï¤â¤¦¡Ø¤É¤ó¤ÊÂÎ¤·¤Æ¤ó¤Î¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡Ê¿·¾±´ÆÆÄ¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ê¥¤¥ó¤¬¤·Îõ¤Ê£ÖÁè¤¤¤ò±é¤¸¤¿Ê¬¡¢º£¸å¤Ï°ìÅÙ¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤Þ¤»¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¡£Æ±¤¸Å²¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¤³¤È¡£¡ÖÁª¼êÅ°ÄìµÙÍÜ¡×¤Ç±Ñµ¤¤òÍÜ¤¤¡¢º£µ¨¤³¤½£Ã£ÓÆÍÇË¤ÇÆüËÜ°ì¤òÁÀ¤¦¡£